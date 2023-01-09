"بن غفير" يهاجم غانتس ويتهمه بتأجيج الأوضاع

هاجم وزير الأمن الاسرائيلي" ايتمار بن غفير، اليوم الاثنين، وزير جيش الاحتلال السابق بيني غانتس.

ووفق ما أورده الاعلام العبري، قال بن غفير: "إنه يتجاوز خطا أحمر ويحاول إثارة جماهير اليسار المتطرف، عليك التراجع، لا تحاول تأجيج الوضع".

وفي وقت سابق اليوم، تحدث وزير جيش الاحتلال السابق بيني غانتس، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ظهر الإثنين خلال اجتماع الأحزاب الإسرائيلية حول موضوع الإصلاح القانوني الذي قدمه وزير العدل ياريف ليفين.

وقال غانتس في خطابه: "هذا عمل مناهض للوطنية والصهيونية وإذا واصلت الطريق الذي تسير فيه، فستكون مسؤولية حرب الأشقاء التي تدور رحاها في المجتمع الإسرائيلي وعليه أقول لك اليوم بأوضح طريقة لقد اخترت العار وسوف نختار الكفاح العادل ".

وأضاف: "إن الخطة التي تقودها ستضر بشكل خطير بالأمن القومي مشيرا إلى أن إسرائيل بدون قضاء قوي ومستقل ستكون ضعيفة ضد أعدائنا وفي النضال من أجل شرعيتنا وأن إسرائيل معاقة ديمقراطياً كما أنها معاقة في قدرتها على الحفاظ على الأمن والاقتصاد ".