وفاة طفل بحادث دهس جنوب جنين

أعلنت الشرطة الفلسطينية في مدينة جنين، مساء اليوم الإثنين9/1/2023م، وفاة طفل جراء حادث دهس وقع جنوب المدينة.

وقال الناطق باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات في تصريح صحفي وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" إن غرفة عمليات الشرطة تلقت بلاغا حول وقوع حادث دهس في قرية رابا جنوب شرق جنين، وعلى الفور تحركت شرطة المرور للمكان لمعاينة الحادث.

وأوضح أن الطفل تعرض للدعس من قبل أحد أفراد أسرته بالخطأ أثناء تواجده أمام المنزل، الأمر الذي تسبب بوفاته على الفور، لافتاً إلى أن النيابة العامة باشرت التحقيق في الحادث للوقوف على أسبابه.