المعابر والحدود تصدر تنويهًا للمسافرين خلال يومي الثلاثاء والأربعاء

أصدرت الإدارة العامة للمعابر والحدود، اليوم الاثنين، تنويهًا للمسافرين خلال يومي الثلاثاء والأربعاء.

ودعت المعابر والحدود، المسافيرين لتأخير ساعات سفرهم، مبينة أن من المتوقع أن يكون هناك أزمة في الصباحخلال مغادرة المعتمرين لأرض الوطن.

وحسب احصائية الادارة العامة للمعابر والحدود فإن أعداد المعتمرين خلال الأسبوع الجاري ستكون كالآتي: