المعابر والحدود تصدر تنويهًا للمسافرين خلال يومي الثلاثاء والأربعاء

أصدرت الإدارة العامة للمعابر والحدود، اليوم الاثنين، تنويهًا للمسافرين خلال يومي الثلاثاء والأربعاء.
ودعت المعابر والحدود، المسافيرين لتأخير ساعات سفرهم، مبينة أن من المتوقع أن يكون هناك أزمة في الصباحخلال مغادرة المعتمرين لأرض الوطن.
وحسب احصائية الادارة العامة للمعابر والحدود فإن أعداد المعتمرين خلال الأسبوع الجاري ستكون كالآتي:
- يوم الإثنين (9/1/2023) 13 حافلة عمرة- 390 معتمرا.
- يوم الثلاثاء (10/1) 62 حافلة- 2430 معتمرا.
- يوم الأربعاء (11/1) 162 حافلة- 4870 معتمرا.
- يوم الخميس (12/1) 59 حافلة- 1640 معتمرا.
- يوم الجمعة 13/1) 32 حافلة- 930 معتمرا.
- يوم السبت (14/1) 22 حافلة- 660 معتمرا
- يوم الأحد (15/1) 31 حافلة- 1500 معتمر.