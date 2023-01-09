اعتماد آلية جديدة لخصم رسوم التأمين الصحي لموظفي غزة

اعتمدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين آلية لخصم رسوم التأمين الصحي لكافة الموظفين في القطاع، الذين يتقاضون رواتبهم من وزارة المالية بمن فيهم موظفي العقود والمقطوعة.

وأكد مدير الدائرة المركزية في التأمين الصحي رأفت كراز، في تصريحات صحفية، أن تنفيذ قرار خصم رسوم التأمين الصحي من الراتب مباشرة سيبدأ اعتباراً من راتب الشهر القادم .

وأوضح كراز، أن الخصم سيكون لموظفي العقود والمقطوعة يكون حسب قيمة الراتب سواء أكان نظام فئات أو شرائح.

وضرب مدير التأمين الصحفي مثلًأ: "من يتقاضى أقل من 1000 شيكل يُخصم من راتبه 5 شواكل شهريا، ومن يتقاضى من 1001 شيكل إلى 1450 شيكلا يُخصم من راتبه 10 شواكل شهريا، بينما من يتقاضى أكثر من 1451 شيكلا حسب النظام، يخصم 5 % من الراتب" .