الحج 2023: الأولوية لمن لم يسبق له الحج وشرط محدد لسفر المرأة وحدها

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، اليوم الاثنين 9/1/2023، عن توقيع الوزير حاتم البكري، مع وزير الحج السعودي توفيق الربيعة، بروتوكول الحج لموسم 1444- 2023.

ووفقاً للبروتوكول الذي وقعته وزارة الأوقاف في السعودية، فيتضمن كافة الأمور المنظمة والتعليمات الجديدة المتعلقة بحجاج الخارج والتي تنظم العمل وتسهل على البعثة الفلسطينية القيام بدورها على أكمل وجه، خاصة المتعلقة بالمشاعر والمناسك وترتيبات الاستقبال والإقامة في منى وعرفة .

وأعرب البكري، عن شكره والشعب الفلسطيني للسعودية ملكاً وحكومة وشعبا، شاكراً لوزارة الحج السعودية الخدمات الكبيرة التي تقدمها لحجاج فلسطين والامتيازات التي تحظى بها البعثة الفلسطينية.

وأكد الوزير البكري، عمق العلاقة الفلسطينية السعودية وحرص وزارة الأوقاف بكافة طواقمها على تقديم الأفضل لحجاج فلسطين والعمل مبكرا على التحضيرات للموسم القادم .

بدوره، أشاد وزير الحج السعودي بالجهود التي تبذلها بعثة الحج الفلسطينية والاستعدادات التي تقوم بها تجاه حجاج فلسطين ونوعية وطبيعة خدمات السكن التي تقوم البعثة باستئجارها والتي تعود بالراحة على الحجاج، وبمستوى التنسيق ما بين البعثة ووزارة الحج في كل عام .

وقدم شرحاً عن الأنظمة والتعليمات الجديدة التي سيتم العمل بها خلال الموسم القادم، مؤكداً أهمية الالتزام بكافة القوانين التي تم الاتفاق عليها لضمان سلامة الحجاج.

من جهتها، أكدت وزارة الحج السعودية أن الأولوية للتسجيل في الحج هذا العام ستكون لمن لم يسبق له الحج، مضيفة أن المحرم يمكنه مرافقة المتقدم الأساسي بشرط التقدم بطلب الحج كمُستثنى.

وفيما يتعلق بالنساء، أكدت وزارة الحج جواز التسجيل للمرأة للحج دون محرم، لكن بشرط واحد، وأكد ذلك، الدكتور عبدالفتاح مشاط، نائب وزير الحج والعمرة، في تصريحه لقناة "الإخبارية" السعودية، مبيناً أنه يمكن للمرأة التسجيل للحج هذا العام دون محرم، لكن ضمن عصبة نساء.