ما قيمة صفقة الزمالك مع شركة النيل للتطوير العقاري- بالأرقام تفاصيل صفقة الزمالك مع النيل للتطوير العقاري، في خبر انتشر عبر موقع نادي الزمالك المصري وتداولته بعد ذلك المواقع الإخبارية والرياضية المصرية والعربية، والإفريقية أيضا، خير ابرام صفقة رعاية بين نادي الزمالك المصري برئاسة رئيس مجلس الإدارة مرتضى منصور، مع شركة النيل للتطوير العقاري، لتكون الأخيرة راعية رسمي لنادي الزمالك المصري، فبدأت الأوساط الرياضية تتساءل عن، قيمة صفقة الزمالك مع شركة النيل للتطوير العقاري.

قيمة عقد الزمالك مع شركة النيل للتطوير العقاري

فور الإعلان عن عقد الرعاية بين نادي الزمالك المصري وشركة النيل للتطوير العقاري، انتشر الخبر بشكل كبير بين الناس وبدأ عشاق نادي الزمالك يتحدثون عن، ما قيمة صفقة الزمالك مع شركة النيل للتطوير العقاري- بالأرقام تفاصيل صفقة الزمالك مع النيل للتطوير العقاري، لاسيما أن مثل تلك الصفقات تدر أموالا طائلة على نادي الزمالك تدفعه للتعاقد مع صفقات رائعة وقوية على مستوى كل الخطوط، هذا الخبر، دفع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، لنشر، قيمة عقد الزمالك مع شركة النيل للتطوير العقاري.

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تفاصيل عقد الزمالك مع شركة النيل للتطوير العقاري

محركات البحث تتصدر، تفاصيل عقد الزمالك مع شركة النيل للتطوير العقاري، إذ إنه قبل ساعات قليلة فاجأ نادي الزمالك المصري برئاسة مرتضى منصور، عشاقه والوطن العربي أيضا على حد سواء، بإتمام صفقة رعاية مع شركة النيل للتطوير العقاري، حيث أبرم نادي الزمالك عقد رعاية مع شركة النيل العقاري، إذ أقدم أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة بإبرام عقود الصفقة ممثلًا عن نادي الزمالك، ومن الجانب الآخر، كان حاضراً المهندس محمد طاهر رئيس شركة النيل للتطوير العقاري حيث حضر أيضا مراسم توقيع العقود قائد الفريق محمود عبد الرازق الملقب بشيكابالا، في حدث أثار الكثير من التساؤلات عبر السوشيال ميديا.







كم قيمة صفقة عقد شركة النيل للتطوير العقاري مع الزمالك المصري

كم قيمة صفقة عقد شركة النيل للتطوير العقاري مع الزمالك المصري، حيث إن صفقة الرعاية بين النادي وشركة النيل، نالت صدى كبير بين الأوساط الكروية، كونها ستصبح راعياً رسميا للنادي، حيث بعد إبرام الاتفاق بكل تفاصيله، عقد نادي الزمالك مؤتمر صحفي للإعلان عن تعاقده رسميا لفريق نادي الزمالك الأول مع شركة النيل للتطوير العقاري، لكنه لم يعلن عن قيمة الصفقة حتى الآن، من هي شركة النيل للتطوير العقاري؟ ما قيمة صفقة الزمالك مع شركة النيل للتطوير العقاري- بالأرقام تفاصيل صفقة الزمالك مع النيل للتطوير العقاري.