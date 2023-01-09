الديك : نتابع قضية غرق مركبين في تونس ولدينا معلومات غير متأكدين من صحتها بعد

كشف المستشار السياسي لوزير الخارجية السفير أحمد الديك اليوم الاثنين 9/1/2023 ، تفاصيل غرق مركبين قرب السواحل التونسية ، موضحا أن أحد المركبين كان قد غرق بعد أن خرج من الشواطئ التونسية باتجاه جزيرة لامبدوزا على السواحل الإيطالية، حيث تم إنقاذ 30 شخصا من بين 41 شخصا كانوا على متنه، وتقوم سفارة دولة فلسطين لدى تونس بمتابعة هذه المأساة مع السلطات المختصة، مؤكدا أنه لا يوجد ما ينفي أو يثبت حتى اللحظة وجود مواطنين فلسطينيين على متنه.

وبين إلى أن المركب الثاني غرق قبالة سواحل مدينة صفاقس التونسية وتم إنقاذ 20 مهاجرا، وانتشال 5 جثث لمهاجرين غرقى، ووفقا لما يتوفر لدينا من معلومات فإن ما بين 4-5 مهاجرين في عداد المفقودين. وبحسب سفارة دولة فلسطين لدى تونس فإن جميع من كانوا على متن هذا القارب هم من دول إفريقيا جنوب الصحراء، ولا يوجد بينهم مواطنون فلسطينيون.

وقال الديك خلال تصريحات اذاعية ان الوزارة تتابع قضية الغرق منذ السادس من الشهر الحالي ، وهناك تواصل من عدد من الاهالي ، ولدينا جزء من المعلومات ، ولكن غير متأكدين من صحتها بعد ، ونتمنى الا يكون أحد من ابناء شعبنا على متنها .

وطالب الديك بتشكيل راي عام ضاغط لوقف الهجرة غير الشرعية وما ينتج عنها من مآسٍ ما زالت تؤرقنا وتعرض حياة أبناء شعبنا من الوطن والشتات إلى مخاطر حقيقية.