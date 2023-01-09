مهجة القدس: الأسير منصور بني عودة يتنسم عبير الحرية

أفـادت مؤســـسـة مهــجـة الـقـدس للـشـهـداء والأسـرى والجرحى، اليوم الاثنين 9/1/2023، أن ســلـطـات الاحتلال الصهـيـوني أفـرجـت مساء أمس عن الأسير المجاهد منصور مصطفى منصور بني عودة (35 عامًا) من بلدة طمون بمحافظة طوباس شمال الضفة المحتلة، وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة 9 شهور و10 أيام.

وأوضحـت مهـجـة الـقـدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 29/03/2022م؛ ووجهت له سلطات الاحتلال تهمة القيام بأعمال مقاومة وهو ينتمي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

جدير بالذكر أن الأسير المحرر منصور بني عودة ولد بتاريخ 21/07/1987م، وهو متزوج ولديه طفل؛ وله عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال وأمضى ما يزيد عن خمسة أعوام في الأسر على خلفية انتمائه وعضويته ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ومقاومة الاحتلال، وأفرج عنه من سجن جلبوع.

من جـهــتهـا تــتـقـدم مـؤســسـة مهــجـة الــقـدس بالتهنـئة القلبية الحارة من الأسـيـر المحرر منصور بني عودة وعائلته المجاهدة، بمناسبة تحرره، متمنيةً الإفراج العاجل عن جميع أسرانا وأســيراتنا من ســجون الاحتلال الصهيوني.