تقرير تدهور صحة فتحي خازم: محاولات لنقله للعلاج بالخارج والاحتلال "المتهم الأول"

أكدت عائلة القيادي فتحي خازم (أبو رعد) والد الشهيدين رعد وعبد الرحمن، محاولاتها الحثيثة من أجل نقله للعلاج بالخارج، بعد تدهور حالته الصحية، ونقله للمستشفى الاستشاري في رام الله بالضفة المحتلة.

وأوضح أمين خازم شقيق أبو رعد، أن شقيقه تدهورت صحته بشكل كبير، حيث يعاني من انتفاخات وتسمم في الدم، دون المقدرة على تشخيص سبب التدهور المستمر منذ شهرين.

ويعتبر خازم شخصية وطنية معروفة، ارتبط اسمه بالمقاومة في مخيم جنين، خاصةً بعد أن خطب خطبة نارية تحض على المقاومة، والوحدة الوطنية، بعد تلقيه نبأ استشهاد ابنه رعد في إبريل/ نيسان الماضي، الذي نفّذ عملية "ديزنغوف" في تل أبيب، أدت إلى مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 16 آخرين، واستشهاده بعد 9 ساعات من الاشتباك مع جنود الاحتلال الإسرائيلي.

كما استشهد نجله عبد الرحمن في سبتمبر/ أيلول الماضي في اشتباك مع الاحتلال في مخيم جنين، وهدم منزله ومنزل ابنه في المخيم.

وقال شقيقه خازم: إن أبو رعد تلقى العلاج في أحد المستشفيات الخاصة في رام الله، ومكثف فيها عدة أيام لتلقي العلاج لكنه طرأ تدهور كبير ومفاجئ على صحته".

وأوضح، حالة أبو رعد في تصاعد ولم يتم التعرف على السبب وراء التدهور الصحي الخطير الذي يعاني منه أبو رعد حتى الآن، ولا يوجد "تشخيص طبي واضح".

ووفقاً لشقيقه أمين، فإن أصابع الاتهام موجهة نحو الاحتلال بتسميم أبو رعد، الذي لا ينفك عن قتل أبناء شعبنا.

وبين، أن هناك محاولات لنقل أبو رعد للعلاج في الخارج، وتشخيص حالته المرضية بدقة.

جدير بالذكر، أن حالة أبو رعد الصحية تدهورت مع بداية شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حيث تم نقله من مشافي جنين، إلى مستشفى "إتش كلينك" في رام الله.