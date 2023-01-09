اشتباكات ومواجهات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلية" فجر اليوم الاثنين 9/1/2023 ، شبان من مناطق متفرقة بالضفة بعد مداهمات واسعة لمنازل المواطنين ، حيث تركزت الاعتقالات في مدينة نابلس ، واشتباكات في طوباس .

وعرف من بين المعتقلين المحرر زيد الخراز من خلة العامود في نابلس بالإضافة إلى اعتقال

المحرر مهند طبنجة من خلة العامود في نابلس.

وعرف من بين المعتقلين في شمال طولكرم صديق أبو الشحم، بالإضافة لاعتقال مصطفى جمعة صباح من قرية جفنا برام الله .

ووقعت فجرا اشتباكات عنيفة شمال طوباس بين الشبان وقوات الاحتلال ، مما أدى لإصابة شابين برصاص الاحتلال.

في حين وقعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في بلدة الزبابدة بجنين ، دون وقوع إصابات .