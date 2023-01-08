من هو الزوج الذي ذبح زوجته بالمطواة في محافظة الدقهلية بمصر اليوم الاحد 8-1-2023 ، وتستمر عمليات البحث على محرك جوجل الشهير المتواجدة على شبكة الانترنت من أجل التعرف على الإجابة الكاملة التي نتحدث من خلال من هو الزوج الذي قتل زوجته في الدقهلية وهذا الامر دفع فريق فلسطين اليوم الاخباري التفاصيل الكاملة عن هذه الإجابة وبالإضافة إلى ذلك وضعنا ما قالته المصادر الرسمية عن هذه الجريمة الدموية التي هزت المحافظة منذ ساعات الصباح كما أن المواطنين المصريين بدوا الآن في تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر القاتل فيه امام اطفاله الثلاثة وسط تفاعل كبير عليه الذي طالبوا بضرورة اخذ اقصى العقوبة بحقه وفيما يلي التفاصيل :

جريمة رجل يقتل زوجته في الدقهلية بمصر

وفي هذه الفقرة لقد وضعنا لكم تفاصيل حول قصة رجل يقتل زوجته في الدقهلية بمصر وهي على النحو التالي: وفي جريمة بشعة اقدر رجل على قتل زوجته بمطواة وقام بعدها بالتقاط صورة سيلفي بواسطة هاتفه النقال وقام أيضا بإرسال الصورة حول جريمته التي نددت بها المؤسسات الإنسانية والحقوقية .

سبب جريمة زوج يقتل زوجته في الدقهلية

وعن السبب وراء قتل زوج لزوجته ذبحا بالسكين كان بدافع الانتقام من افراد عائلة زوجته بعد خلاف عائلي حدث معهم ، قبل ان تتمكن افراد القوى الأمنية في القاء القبض عليه وسجنه والتحقيق معه ، والان تجري الشرطة باقي التحقيق مع القاتل تمهيدا لنقله إلى النيابة العامة التي ستنظر بها وبناء عليه ستتخذ الإجراءات القانونية العقابية بحده التي تصل لحد عقوبة الإعدام .

وحسب مديرية أمن الدقهلية التي صرحت لوسائل الاعلام المصرية التي أكدت وقوع هذه الجريمة والتقاط القاتل لزوجته صور بجوار الجثة وإرسالها لأسرتها ، وقالت إن افراد القوى الامن قد ألقوا القبض عليه وهو يهدد بذبح أولاده الثلاثة وهم اطفال .

من هو الزوج الذي قتل زوجته في الدقهلية

وأضافت مديرية الامن تفاصيل حول هذه الجريمة ، وكشفت عن ان الزوج ويدعى حمادة الـ قتل زوجته زينت فـ نـ البالغة من العمر ستة وعشرون عامًا ، ولفتت إلى أنها انفصلا عن بعضهما البعض قبل عامين من زواج استمر تسعة سنوات .

وأوضحت أن الزوج حمادة ارتكب جريمته الدموية والمدوية عندما عادت زوجته زينب لمنزلها .

هبة الجوهري علقت على جريمة قتل زوج لزوجته في تيرة بمحافظة الدقهلية بمصر قائلة: "ما هي حاجة من الاثنين ياما تكون مخبول في عقلك و مريض او تكون هي عملت حاجة بشعة خلتك تعمل كدة لان يقلك انتقام الله تعالى اعلم من اي ايوه بس دة ميديش ليك الحق انك تقتل روح او تأديتها بالمنظر دة + ذنب عيالك ايه؟ انت مجنون يا ابني؟ ".