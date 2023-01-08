الموعد الرسمي مباراة رونالدو الأولى من نادي النصر السعودي 2023 .. القنوات الناقلة

متى موعد مباراة كريستيانو رونالدو الأولى من نادي النصر السعودي 2023 ، ملايين المتابعين لكرة القدم تحديدا للاعب البرتغالي رونالدو والدوري السعودي للمحترفين في معرفة الإجابة الحقيقة عن موعد هذه المباراة والتي تعد الأولى له منذ ضمه إلى نادي النصر ولقد سارع فريق فلسطين اليوم الاخباري في وضع التفاصيل الكاملة حول هذا الحدث الرياضي الرهيب إضافة إلى ذلك وضعنا لكم في ثنايا هذه السطور إلى ترددات القنوات الناقلة والتي يتقدمها قناة ssc الرياضية والتي تبث من داخل المملكة العربية السعودية ويتابعها كافة المهتمين في مشاهدة الدوري في دول الخليج العربي ونطلب من حضراتكم بعد هذه المقدمة من المواصلة في المتابعة حتى النهاية علما ان فريق الموقع قد نقل في وقت سابق احداث صفقة رونالدو مع النصر في مقالات عدة وعن تفاصيلها فهو .

موعد مباراة رونالدو الأولى من نادي النصر السعودي 2023

وفي هذه الفقرة وضعنا لكم التفاصيل الكاملة عن الإجابة التي نتحدث من خلالها عن متى موعد مباراة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو الأولى من نادي النصر السعودي 2023 ، وحسب المصار فإن هذه المباراة في تاريخ 22 يناير الجاري ، وهذه المباراة سوف تذاع على قناة ssc والتي يأتي ترددها التالي.

تردد قناة ssc الناقلة لمباراة رونالدو الأولى مع النصر

ولقد وضعنا لكم تردد قناة ssc الرياضية على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات حيث سيتم نقل المباراة الأولى لكريستيانو رونالدو مع نادي النصر ويترتب عليكم ضبطته على الرسيفر وهو التالي :

تردد القناة 12523 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 5/6. القمر الثاني ssc تردد قناة ssc عرب سات التردد 12418 الاستقطاب رأسي معدل الترميز- معامل تصحيح الخطأ 27500 - 6/5.



ضبط تردد قناة ssc المفتوحة 2023

وفي هذه الفقرة وضعنا لكم ابرز الخطوات السهلة التي تمكنكم من ضبط تردد قناة ssc على الرسيفر وهو على شاشات التلفاز وهو على النحو التالي:

أولا: وفي الخطوة الأولى من عملية ضبط تردد قناة ssc وهي على النحو التالي: إذ يترتب عليكم أولا القيام اختيار كلمة القائمة أو Menu من جهاز التحكم عن بعد ، وبعدها سوف تظهر لك عدد اختيارات قم باختيار إضافة قناة جديدة.

ثانيا: وفي الخطوة الثانية من عملية ضبط التردد وبعد الانتهاء من الخطوة السابقة ستظهر لك عدة خانات ويترتب عليك كتابه بيانات القناة في الجدول السابق .

رابعا: وفي الخطوة الأخيرة من عملية الضبط ، يترتب عليكم الضغط على كلمة بحث وسوف تظهر لك في قائمة القنوات الموجودة لديك وبهذه الخطوات تكونوا قد تمكنتم من ضبط تردد القناة الناقلة لمباراة رونالدو الأولى مع النصر السعودي 2023 بث مباشر .

متى موعد مباراة رونالدو مع النصر

تشكيلة نادي النصر مع رونالدو

ولقد وضعنا في نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول متى موعد مباراة كريستيانو رونالدو الأولى من نادي النصر السعودي 2023 تفاصيل تشكيلة نادي النصر مع اللاعب المهاجم رونالدو وهي :

أولا: خط الهجوم ويضم: تاليسكا و كريستيانو رونالدو .

ثانيا: خط الوسط ويضم كل من: الخبيري ، غوستافو ، مشاريبوف ، غريب ، مارتنيز .

ثالثا: خط الدفاع ويضم كل من: لاجامي ، ألفارو ، عبد الإله العمري ، سلطان الغنام

رابعا: حراسة المرمى ويضم كل من : أوسبينا .. عرض المزيد