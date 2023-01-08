صور.. تفاصيل تسمم فتحي خازم والد الشهيدين رعد وعبد الرحمن خازم في جنين

تفاصيل سبب تسمم فتحي خازم والد الشهيدين رعد وعبد الرحمن خازم في جنين بالضفة الغربية المحتلة ، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي والاخبارية المحلية كافة عن تعرض والد الشهيدين رعد وعبد الرحمن خازم وهو فتحي خازم لعملية تسمم وسط شكوك بتعرضهم لفيروس مجهول المصدر والهوية ولقد سارع فريق فلسطين اليوم الاخباري في وضع وشرح ما جرى حول هذا الامر الذي بات حديث الشارع الفلسطيني علما أن أبو رعد خازم يعد ايقونة معروفة لدى كل بيت فلسطيني في الآونة الأخيرة بعد ان قدم ابناءه الاثنين فداءً للوطن ونطلب من حضراتكم بعد هذه المقدمة من المواصلة في قراءة هذه المقالة لتعرف على حقيقة ما جرى وهو التالي :

تفاصيل تسمم عائلة الشهيدين رعد وعبد الرحمن خازم

ونشير لكم في هذه الفقرة إلى تفاصيل تسمم عائلة الشهيدين رعد وعبد الرحمن خازم في جنين وهي على النحو التالي ، حيث قالت مصادر خاصة من عائلة خازم أن والد الشهيدين أبو رعد خازم تم نقله مؤخرًا إلى المستشفى الاستشاري بمحافظة رام الله وسط الضفة اثر تدهور حالته الصحية ووجود مضاعفات .

وبحسب هذه المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها في حديث لقناة فلسطين اليوم أن الحالة الصحية لأبو رعد خازم تزداد سوءًا يوما بعد يوم ، ولقد اتهمت المصادر ذاتها إلى أن سلطة الاحتلال هي من نقلت فيروس مجهول وغير معروف لجسد أبو رعد خازم الذي يرقد الان على سرير المرض .

تسمم فتحي خازم

ونتقدم لكم في هذه التفاصيل أيضا ، وعن الحالة الصحية لأبو رعد خازم ( فتحي خازم ) إثر دخول هذا الفيروس الذي ما زال غير معروف وينتظر من وزارة الصحة الفلسطينية اصدار توضحًا بشأنه ، فإن انتفاخات ظاهرة في جسده وبعض الأورام وتسمم في الدم .

وهذه الاعراض قد اكدتها وأظهرتها الفحوصات الطبية التي اجرت على والد الشهيدين أبو رعد خازم داخل المستشفى الاستشاري ، ونواصل معكم تقديم المعلومات حول فتحي خازم المطارد من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي .

من هو والد الشهيدين أبو رعد خازم

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول تفاصيل سبب تسمم فتحي خازم والد الشهيدين رعد وعبد الرحمن خازم في جنين وهو عقيد متقاعد من قوات الأمن الوطني في السلطة الفلسطينية وتحول الان أبو رعد ( المطارد ) إلى ايقونة النضال الوطني الفلسطيني .

عملية رعد خازم في تل ابيب

ونضع الان لكم تفاصيل عملية الشهيد رعد خازم في تل ابيب إذ أنه نفد رعد العشريني من العمر عمليته البطولية في السابع من ابريل العام الماضي واسفرت عمليته التي استخدم فيها سلاحا اوتوماتيكيا من نوع ام 16 عن مقتل 3 مستوطن في تل ابيب تحديدا في شارع ديزنغوف واصابة عشرة أخرون واستشهاده.. عرض المزيد