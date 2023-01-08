بالصور الأسير يوسف نزال من جنين يتنسم عبير الحرية

أفاد نادي الأسير، مساء اليوم الأحد، أن الأسير يوسف نزال من بلدة قباطية/جنين أصبح حراً بعد أن أمضى 15 عاماً ونصف في سجون الاحتلال.

وأوضح النادي، أنه كان من المتوقع الإفراج عن الأسير نزال يوم غد الاثنين.

وفي وقتٍ سابق، أفاد نادي الأسير، بأن الأسير يوسف نزال 35 عاماً على موعد مع الحرية يوم غد الاثنين، وهو من بلدة قباطية/جنين، بعد 15 عاماً ونصف في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله في عام 2007، علماً أن هذا الاعتقال الثاني له، حيث قضى عامين في الأسر قبل اعتقاله الحالي.

ولفت نادي الأسير إلى أن الأسير نزال حصل وهو بالأسر على شهادة البكالوريوس وشهادة الماجستير، وسيتم الإفراج عنه من سجن "نفحة".



