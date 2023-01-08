البكري يعلن عن تعيين 19 موظفاً إضافياً للحرم الإبراهيمي الشريف

أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية سماحة الشيخ حاتم البكري أنه تم اليوم إجراء مقابلات لتعيين 19 موظفا إضافيا للحرم الإبراهيمي الشريف .

وأوضح البكري أنه بناء على توجيهات القيادة والحكومة قابلت اللجنة المختصة اليوم المتقدمين للوظائف في الحرم الإبراهيمي لإختيار المؤهلين منهم حسب الإجراءات القانونية المتبعة .

وبين البكري أنه سيتم تعيين إمام وحراس وعمال نظافة وفني صيانة ومحاسب وموظف إستقبال وطاهي لتكية سيدنا ابراهيم .

وأكد وزير الأوقاف ان الوزارة تولي الحرم أهمية خاصة من خلال توفير متطلباته وزيادة عدد الحراس والبرامج التي تعزز الرباط فيه .