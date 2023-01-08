البكري يعلن عن تعيين 19 موظفاً إضافياً للحرم الإبراهيمي الشريف

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:32 م
08 يناير 2023
البكري- تعيين موظفين للحرم الابراهيمي
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أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية سماحة الشيخ حاتم البكري أنه تم اليوم إجراء مقابلات لتعيين 19 موظفا إضافيا للحرم الإبراهيمي الشريف .

وأوضح البكري أنه بناء على توجيهات القيادة والحكومة قابلت اللجنة المختصة اليوم المتقدمين للوظائف في الحرم الإبراهيمي لإختيار المؤهلين منهم حسب الإجراءات القانونية المتبعة .

وبين البكري أنه سيتم تعيين إمام وحراس وعمال نظافة وفني صيانة ومحاسب وموظف إستقبال وطاهي لتكية سيدنا ابراهيم .

وأكد وزير الأوقاف ان الوزارة تولي الحرم أهمية خاصة من خلال توفير متطلباته وزيادة عدد الحراس والبرامج التي تعزز الرباط فيه .

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