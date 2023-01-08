التجمع الإعلامي يُدين الهجمة المبرمجة ضد الزميل تامر المسحال

دان التجمع الإعلامي الفلسطيني، اليوم الأحد 8/1/2023، الحملة التحريضية الممنهجة ضد الزميل الصحفي تامر المسحال بعد بث قناة الجزيرة التحقيق الصحفي في برنامج "ما خفي أعظم" والذي حمل عنوان "خارج الحسابات"، والذي تناول تنامي حالة المقاومة بالضفة المحتلة، وضراوة المعركة الأمنية التي تخوضها المقاومة مع الاحتلال "الإسرائيلي".

وقال التجمع الإعلامي:"إن هناك غير مبرر على الزميل الصحفي تامر المسحال، وإحدى شركات الإنتاج الإعلامي بالضفة المحتلة، في محاولة للنيل من طاقم التحقيق الصحفي الذي وثّق تطوّر وتنامي إمكانات المقاومة الفلسطينية بالضفة المحتلة سيّما "كتيبة جنين" التابعة لسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ومجموعات "عرين الأسود".

وأضاف التجمع: إن الهجوم بدأ منذ اللحظات الأولى التي نشرت فيها قناة الجزيرة التحقيق الصحفي في برنامج "ما خفي أعظم" والذي حمل عنوان "خارج الحسابات"، والذي تناول تنامي حالة المقاومة بالضفة المحتلة، وضراوة المعركة الأمنية التي تخوضها المقاومة مع الاحتلال "الإسرائيلي"، بدأت صفحات ومواقع إلكترونية وشخصيات ناشطة موجّهة عبر جهات باتت معروفة لدى مختلف شرائح شعبنا الفلسطيني.

ودان التجمع الإعلامي، الحملة التحريضية الممنهجة ضد الزميل الصحفي "المسحال"، مشيداً بالعمل الصحفي المهني الذي تميّز به تحقيق "ما خفي أعظم" (خارج الحسابات).

ووجه التجمع، التحية للزميل تامر المسحال ورفاقه في طاقم الإعداد لهذا العمل الصحفي، ونشيد بأي جهد إعلامي يدعم مشروع المقاومة، ويعزز من إمكاناته، في ظل الهجمة الشرسة التي تستهدفه وتحاول النيل من كوادره في الداخل والخارج.

وأكد التجمع، أنه سيظل منحاز دوماً إلى جانب زملائنا الصحفيين الذين يقومون بواجباتهم تُجاه شعبنا ومقاومته الباسلة، ولن نسمح بأي شكل من الأشكال الإساءة أو التعرض لهم أو النيل منهم.