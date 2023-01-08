بقرار من "بن غفير" : منع أعضاء الكنيست "عرب" من لقاء الأسرى الفلسطينيين

أعلن وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، إلغاء إجراءات الوزير السابق عمر بارليف وميكي ليفي التي يمكن بموجبها لأي عضو كنيست عرب زيارة الأسرى الأمنيين، وفقًا للقناة 12 العبرية.

وحسب القناة العبرية: فإن بن غفير أبلغ رئيس الكنيست أنه يعتزم العودة إلى الممارسة القديمة، والتي بموجبها يُسمح لعضو واحد فقط من كل حزب بزيارة الأسرى الأمنيين.

ويوم الجمعة الماضي، زار بن غفير -لأول مرة- سجنًا أمنيًا، سجن نفحة، حيث عرض عليه الشاباك الشروط الجديدة للأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل. بالإضافة إلى ذلك، تم تدعيم أرضية الزنزانة بالكامل، وعند مدخل كل جناح، يتم رفع العلم الإسرائيلي بشكل دائم.

وأفادت مصادر إسرائيلية أن بن غفير جاء إلى سجن نفحة للتأكد من أن ظروف الأسرى الفلسطينيين لن تتحسن. وقال: "حان الوقت لوقف نزهة علاج الأسرى الفلسطينيين. لن أسمح بذلك خلال ولايتي".