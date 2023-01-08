رغم مرور أيام على تدنيس "بن غفير" للأقصى.. وفــــــد "إسرائيلي" للأمارات اليوم

بالرغم من مرور أيام قليلة من تدنيس "بن غفير" لباحات الأقصى ، من المقرر ان يتوجه وفد رسمي "اسرائيلي" إلى دولة الإمارات العربية، اليوم الأحد 8/1/2023 ، للتحضير للاجتماع المقبل الخاص بـ"قمة النقب" المقرر عقدها في المغرب.

5 أيام فصلت على اقتحام ما يسمى بوزير "الأمن القومي" إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى المبارك. ، الا ان وفد من "كبار المسؤولين "الإسرائيليين" إلى أبوظبي، سيعمل من أجل التحضير للاجتماع المقبل الخاص بـ"قمة النقب" المقرر عقدها في المغرب، ويضم الوفد كل من؛ مدراء تنفيذيين للوزارات الحكومية وممثلين عن سلطة مكافحة غسل الأموال وسلطة المياه.

وبينت هآرتس ان الوفد "الاسرائيلي" هو "مدير عام وزارة الخارجية ألون أوشفيز، مدراء وزارات حكومية أخرى بما في ذلك الزراعة، الصحة، الاستخبارات، السياحة، الطاقة والتعليم، الاقتصاد و"الأمن الوطني".

وأشارت الصحيفة، إلى أن "زيارة الوفد الإسرائيلي تأتي على الرغم من المواجهة مع الإمارات بعد اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى الأسبوع الماضي، ومطالبة الإمارات بدعوة مجلس الأمن الدولي للانعقاد بعد ذلك".