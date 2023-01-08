"إسرائيل" توقع اليوم على اقتطاع "139" مليون شيكل من أموال المقاصة

قالت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية اليوم الأحد 8/1/2023 ، انه من المقرر ان يوقع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش اليوم على قرار يقضي باقتطاع 139 مليون شيكل من أموال المقاصة الخاصة بالسلطة الفلسطينية.

وقالت الصحيفة ان القرار ياتي بناءً على قرار الكابينت ن حيث سيتم تحويل المبالغ كتعويض إلى عائلات قتلى العمليات الفدائية.

وسائل إعلام إسرائيلية كشفت الجمعة الماضية أنّ الاحتلال الإسرائيلي قرر اقتطاع نحو 39 مليون دولار من أموال السلطة الفلسطينية لصالح عائلات القتلى من المستوطنين في فلسطين المحتلة.

جاء القرار الإسرائيلي رداً على القرار الفلسطيني اللجوء إلى محكمة العدل الدولية للنظر في مسألة الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ فلسطينية، غداة تولي بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة.