الإمارات تعلن إدراج الهولوكوست في المناهج الدراسية

أعلنت دولة الإمارات إدراج دراسات الهولوكوست "المحارق اليهودية" في المناهج الدراسية بمدارسها على اعتبار أن دراستها "ضرورية للبشرية".

السفارة الإماراتية لدى الولايات المتحدة الأمريكية أوضحت إن دراسة الهولوكوست ستدخل ضمن المناهج الدراسية للمدارس الابتدائية والثانوية في البلاد، معتبرةً أن دراسة الهولوكوست "ضرورية للبشرية".

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن الإمارات تتخذ خطوات كبيرة لمكافحة الثقافة الإقليمية لإنكار الهولوكوست في أعقاب اتفاقات إبراهيم 2020 التي أدت إلى تطبيع علاقاتها مع إسرائيل".

وأضافت في تقرير لها: "بعد أن غابت تماما عن المواد التعليمية للأطفال في الإمارات العربية المتحدة - والتي حجبت أيضا إسرائيل عن خرائط العالم والكرات الأرضية - من المقرر الآن إدراج الهولوكوست بالكامل في المناهج الدراسية، حيث تتحرك الدولة الخليجية لتضع نفسها كصانع سلام إقليمي".

وأشارت إلى أنه سبق وافتتح العام الماضي أول متحف لإحياء ذكرى الهولوكوست في المنطقة في دبي، بعد أشهر فقط من الاتفاقات التي توسطت فيها الولايات المتحدة والتي أنهت أكثر من 70 عاما من الجمود بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.