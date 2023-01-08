غزة: تفاصيل توزيع لحوم الهدى السعودية على الأسر الفقيرة

أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، اليوم الأحد 8/1/2023، استلامها قافلة لحوم الهدي والأضاحي المقدمة من المملكة العربية السعودية ضمن مشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي، بإدارة البنك الإسلامي للتنمية بمدينة جدة.

وأوضحت الأوقاف، أن القافلة تضم 6 شاحنات كبيرة محملة بـ 12.000 ذبيحة، منوهةً بأنها ستُوزع على مستحقيها من خلال لجان الزكاة المنتشرة في محافظات قطاع غزة

وأضافت: "تم تفريغ حمولة القافلة وتخزينها في ثلاجات كبيرة لحفظ اللحوم لحين اجراء الفحوصات المخبرية اللازمة للتأكد من سلامتها قبل البدء بعملية التوزيع.

ونوهت الوزارة إلى أنها ستُعلن عن أماكن التوزيع داعيةً مختلف وسائل الإعلام ونشطاء التواصل الاجتماعي إلى تغطية عملية التوزيع بموضوعية وحيادية كما طالبت بضرورة تحري الدقة في نشر أي أخبار تتعلق بهذا المشروع الكبير بما يسهم في إظهار صورة مشرقة لهذا الشعب الصابر.