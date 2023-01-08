فيديو.. تفاصيل سبب وفاة اللاعب موديست مبامي السابق في باريس سان جيرمان

ما سبب وفاة اللاعب موديست مبامي السابق في باريس سان جيرمان واللاعب ف منتخب الكاميروني ، وقام فريق فلسطين اليوم الاخباري في وضع التفاصيل الكاملة التي تتحدث عن سبب وفاة مبامي صاحب المسيرة الكروية العريقة في هذه السطور التي جاءت بعد أن لاحظنا اهتماما كبيرا من قبل الالاف من الأشخاص على مستوى العالم في البحث عن السبب بالمقابل بدأت المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي في تداول خبر رحيله حيث تسبب في احزان افراد عائلته واصدقاؤه ومحبيه وسوف نتطرق إلى التفاصيل الكاملة وقبل ان نبدأ نشير إلى أننا وضعنا لكم في الأسفل معلومات عامة عن اللاعب مبامي وهو .

سبب وفاة اللاعب موديست مبامي

وعن الإجابة التي توصلكم إلى سبب وفاة اللاعب الكاميروني موديست مبامي الذي نال ذهبية أولمبياد سيدني 2000 ، فقد أعلن وعبر بيان لها نادي باريس سان جيرمان الذي يتصدر المركز الأول في الدوري الفرنسي عن وفاة لاعبه السابق مبامي بعد تعرضه لسكتة قلبية عن عمر ناهز "40 عاما" ، وقدم النادي التعازي لعائلته ومحبيه .

وفاة موديست مبامي

أحمد علق عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي على وفاة هذا اللاعب الذي احرز ثلاثة أهداف في 37 مباراة مع الكاميرون : "وفاة لاعب منتخب الكاميرون🇨🇲سابقا موديست مبامي (Modeste M'Bami) وقد سبق للراحل وأن حمل ألوان عدة اندية فرنسية🇫🇷أبرزها باريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا ولوهافر، بالإضافة لنادي اتحاد جدة ".

موعد دفن اللاعب مبامي

وحتى كتابة هذه المقالة من قبل فريق الموقع لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن موعد دفن وجنازة اللاعب الكاميروني موديست مبامي لكنه من المتوقع ان يتم الإعلان عن ذلك غدا كما انها يتوقع ان يشارك في جنازته شخصيات ورياضيين مشهورين على مستوى كرة القدم .



من هو موديست مبامي ويكيبيديا

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول سبب وفاة اللاعب الكاميروني موديست مبامي السابق في باريس سان جيرمان وضعنا لكم معلومات عامة عن اللاعب وهو من مواليد 9 أكتوبر 1982 في مدينة ياوندي في الكاميرون ، ولقد لعب في العديد من الأندية الفرنسية منها باريس سان جيرمان وأولمبيك مرسيليا.

ونواصل معكم تقديم المعلومات حول السيرة الذاتية للاعب مبامي ، ولقد نال هذا اللاعب الذي احزن فراقه مئات الالاف من مشجعي كرة القدم ، لقب كأس فرنسا في 2004 و2006 مع باريس سان جيرمان ، ونشير لكم إلى أنه لعب في اسبانيا والصين والسعودية قبل اعلان اعتزاله بشكل رسمي عن اللعب في عام 2016 ، مع لوهافر الفرنسي .