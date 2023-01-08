صور.. الكشف عن سبب وفاة اللاعب موديست مبامي السابق في باريس سان جيرمان ويكيبيديا

سبب وفاة اللاعب الكاميروني موديست مبامي السابق في باريس سان جيرمان ويكيبيديا ، والآن يسجل محرك جوجل الشهير عمليات بحث بالآلاف من أجل التعرف على سبب وفاة مبامي الذي تصدر خبر وفاته قائمة التداول والبحث في الساعات الأخيرة من هذا اليوم ولقد وضع لكم فريق فلسطين اليوم الاخباري التفاصيل الكاملة التي تتحدث عن سبب مبامي الذي هز متابعيه واصدقاءه فيما اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بتفاعل كبير من قبل جمهور كرة القدم على خبر رحيله وسط احزان كبيرة بين صفوف عائلته واصدقاءه وبعد هذه المقدمة قمنا في وضع التفاصيل الكاملة حول ذلك وكل ما عليكم سوى المتابعة .

سبب وفاة اللاعب موديست مبامي

وعن الإجابة التي توصلكم إلى سبب وفاة اللاعب الكاميروني موديست مبامي الذي نال ذهبية أولمبياد سيدني 2000 ، فقد أعلن وعبر بيان لها نادي باريس سان جيرمان الذي يتصدر المركز الأول في الدوري الفرنسي عن وفاة لاعبه السابق مبامي بعد تعرضه لسكتة قلبية عن عمر ناهز "40 عاما" ، وقدم النادي التعازي لعائلته ومحبيه .

وفاة موديست مبامي

أحمد علق عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي على وفاة هذا اللاعب الذي احرز ثلاثة أهداف في 37 مباراة مع الكاميرون : "وفاة لاعب منتخب الكاميرون🇨🇲سابقا موديست مبامي (Modeste M'Bami) وقد سبق للراحل وأن حمل ألوان عدة اندية فرنسية🇫🇷أبرزها باريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا ولوهافر، بالإضافة لنادي اتحاد جدة ".

موعد دفن اللاعب مبامي

وحتى كتابة هذه المقالة من قبل فريق الموقع لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن موعد دفن وجنازة اللاعب الكاميروني موديست مبامي لكنه من المتوقع ان يتم الإعلان عن ذلك غدا كما انها يتوقع ان يشارك في جنازته شخصيات ورياضيين مشهورين على مستوى كرة القدم .

🚨وفاة لاعب منتخب الكاميرون🇨🇲سابقا موديست مبامي (Modeste M'Bami) وقد سبق للراحل وأن حمل ألوان عدة اندية فرنسية🇫🇷أبرزها باريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا ولوهافر، بالإضافة لنادي إتحاد جدة🇸🇦@FecafootOfficie @PSG_inside @OM_Officiel @ittihad pic.twitter.com/esU94V5gOB — Ahmed Rahmouni🇲🇦 (@AhmedRa01914646) January 7, 2023

من هو موديست مبامي ويكيبيديا

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول سبب وفاة اللاعب الكاميروني موديست مبامي السابق في باريس سان جيرمان وضعنا لكم معلومات عامة عن اللاعب وهو من مواليد 9 أكتوبر 1982 في مدينة ياوندي في الكاميرون ، ولقد لعب في العديد من الأندية الفرنسية منها باريس سان جيرمان وأولمبيك مرسيليا.

ونواصل معكم تقديم المعلومات حول السيرة الذاتية للاعب مبامي ، ولقد نال هذا اللاعب الذي احزن فراقه مئات الالاف من مشجعي كرة القدم ، لقب كأس فرنسا في 2004 و2006 مع باريس سان جيرمان ، ونشير لكم إلى أنه لعب في اسبانيا والصين والسعودية قبل اعلان اعتزاله بشكل رسمي عن اللعب في عام 2016 ، مع لوهافر الفرنسي .