بالصور سرايا القدس تؤبن الشهيد المجاهد "سائد القطناني" شمال غزة

تكريماً له ولجهاده المبارك، نظمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وجناحها العسكري سرايا القدس، حفلاً لتأبين الشهيد المجاهد سائد موسى القطناني، أحد فرسان سرايا القدس في لواء الشمال، الذي ارتقى شهيداً يوم الأربعاء الماضي، متأثراً بإصابته.

وحضر حفل التأبين، الذي أُقيم بالقرب من منزل الشهيد بمنطقة الخنساء غرب مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، قيادة وكوادر حركة الجهاد الإسلامي وجناحها العسكري سرايا القدس، وعوائل الشهداء وحشد من أبناء شعبنا الفلسطيني.

وفي كلمة حركة الجهاد الإسلامي، وجه القيادي في الحركة جميل عليان التحية لعائلة شهيد الوعي والواجب الفلسطيني سائد القطناني الذي أبى إلا أن يلحق بأخويه الشهيدين فادي وعلي الذين سبقوه شهداء على طريق القدس والتحرير، مؤكداً أن الشهداء هم الذين يثلجون صدورنا ويذهبون غيض قلوبنا في إيذاء العدو الذي يترنح أمام ضربات مجاهدينا.

وقال عليان:" مقاومة شعبنا مستمرة ومتواصلة ولن نهادن في حقوقنا ولن نقبل الدنية، فسنواصل القتال بكل القوة وسنحضر كل قوتنا من أجل المعركة لأننا بتنا قاب قوسين أو أدنى من النصر على العدو، لذلك لن تنحرف بندقيتنا عن قبلة الجهاد والمقاومة".

وأضاف: سنواصل الجهاد والمقاومة لأن دماء الشهداء بدأت تحيي الأمة وتوحدها وتعود إلى فلسطين وسنواصل دفق الدم في الأرض العربية حتى تنتشر ثورة في كل المنطقة وثورة على الطغيان الصهيوني والبلطجة الأمريكية وكل المطبعين والمتآمرين على قضيتنا.

وتابع حديثه قائلاً:" نحن في حركة الجهاد الاسلامي وجناحها العسكري سرايا القدس سنوحد الكل الفلسطيني خلف الرصاصة الفلسطينية الصادقة والبندقية الطاهرة، والإنجازات التي تتحقق كل يوم بفعل الدم الفلسطيني لن نتنازل عنها".

وختم القيادي عليان كلمته بالقول:" مصرون على استنفار كل الأمة فهذه معركة وقضية مركزية، ويجب علينا الاستمرار في مواصلة الطرق على عقول هذه الأمة حتى تنهض لتحرير فلسطين، وعهدنا للشهداء هو المحافظة على معادلات الردع والقصف والرعب، وسنواصل الضغط على العدو حتى نفكك جبهته الداخلية لتحقيق النصر الجديد".

وفي كلمة عائلة الشهيد سائد القطناني أكد شقيقه عزيز على مواصلة طريق الجهاد والمقاومة حتى تحقيق وعد الله عزو وجل وتحرير فلسطين، مشيراً الى أن الجهاد والرباط هو اختيار أقدم عليه الشهيد سائد حتى أدرك نعمة الجهاد في سبيل الله.

وتوجه في كلمته بالشكر لكل من شارك في عرس الدم والشهادة ووقف مع عائلته من فصائل المقاومة وفي مقدمتهم أمين الدم والشهادة القائد الحاج أبو طارق النخالة ومن خلفه قادة حركة الجهاد الإسلامي بكافة أطرها الحركية.

وفي ختام حفل التأبين، كرمت قيادة حركة الجهاد الإسلامي وسرايا القدس عائلة الشهيد القطناني بدرع المحبة والوفاء، كما تم عرض فيديو مرئي بعنوان "فارس الميدان" من إنتاج الإعلام الحربي بلواء الشمال يروي سيرة حياة المجاهد القطناني ومشواره الجهادي المبارك.