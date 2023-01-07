الاحتلال يقرر إلغاء تصاريح الدخول لـ" العالول والأحمد وفتوح"

قرر وزير حرب الاحتلال "الإسرائيلي يوآف غالانت"، اليوم السبت 7/1/2023م، إلغاء تصاريح دخول لثلاثة من مسؤولي السلطة الفلسطينية وحركة فتح إلى "إسرائيل"، بعد أن زاروا الأسير كريم يونس.

ووفقاً لمصادر عبرية، فأن وزير حرب الاحتلال اصدر قراراً يقضي بسحب تصاريح الدخول لثلاثة من قادة حركة فتح وهم " محمود العالول وروحي فتوح وعزام الأحمد؛ بسبب زيارتهم الأسير المحرر كريم يونس، لتهنئته بالإفراج من سجون الاحتلال.

وفجر الخميس الماضي 5 يناير 2023، أفرجت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" عن الأسير كريم يونس بعد 40 عاماً من الأسر، وألقته في أحد شوارع "رعنانا" في الداخل الفلسطيني المحتلة عام 48.

يذكر أن محمود العالول يتولى منصب نائب رئيس حركة فتح، فيما يحل عزام الأحمد عضواً اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أما روحي فتوح يتقلد منصب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني