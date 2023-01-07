جيش الاحتلال يعلن بدء مناورة عسكرية جنوب فلسطين المحتلة

أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم السبت، بدء مساء يوم غدٍ الأحد، مناورة عسكرية جنوب فلسطين المحتلة.

جاء ذلك في تصريح صحفي أصدره المتحدث باسم جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، بين فيه أن المناورة العسكرية ستبدأ مساء غدٍ الأحد في الجنوب قرب إيلات ووادي عربة، يتوقع أن تنتهي الثلاثاء.

كما بين المتحدث بلسان جيش الاحتلال أن الهدف من المناورة رفع مستوى الكفاءة والجاهزية، لافتاً إلى أن المناورة سيتخللها حركة نشطة لقوات الأمن وسيسمع خلالها انفجارات.

ويشار إلى أن جيش الاحتلال يجري مناورات وتدريبات عسكرية بين الفينة والأخرى؛ بزعم تعزيز جهوزية قواته لأي مواجهة متعددة الجبهات.