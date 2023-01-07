"روسيا" تعلن التزامها بوقف إطلاق النار في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية تلتزم في منطقة العملية الخاصة بوقف إطلاق النار على طول خط التماس بأكمله، وأكدت أن نظام كييف قصف المناطق السكنية.

وقالت وزارة الدفاع إن القوات الأوكرانية واصلت قصف المناطق السكنية في دونباس والمواقع الروسية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت الوزارة أن القوات الروسية رغم قصف القوات المسلحة الأوكرانية، ملتزمة بتنفيذ وقف إطلاق النار الذي سيستمر حتى الساعة 24.00 اليوم السبت.

وأوضحت الوزارة أن القوات الأوكرانية في محور كراسنو-ليمان أطلقت 11 قصفا بقذائف الهاون على مواقع للقوات الروسية.

وفي اتجاهات سوليدار وأفديفسكي ومارينسكي، أطلقت القوات الأوكرانية 51 قذيفة مدفعية ضد وحدات من القوات الروسية.

وأوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس الماضي، بوقف إطلاق النار على طول خط الجبهة الكامل بين الأطراف في أوكرانيا من الساعة 12:00 بتوقيت موسكو في 6 يناير، وحتى 24:00 يوم 7 يناير، وذلك بمناسبة احتفالات الأرثوذكس بعيد ميلاد السيد المسيح حسب التقويم الشرقي.