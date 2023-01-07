القيادي عدنان: ما عرضه برنامج ما خفي أعظم أعطى روح معنوية كبيرة لكافة أبناء شعبنا

أكد الشيخ خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي اليوم السبت 7/1/2023، أن عرض برنامج ما خفي أعظم أمس أعطى روح معنوية كبيرة لكافة أبناء شعبنا، رغم كل ما حدث من اغتيالات للمقاومين وقادة المقاومة.

وفيما يتعلق برسالة المعتقل لدى السلطة مصعب اشتيه، قال القيادي عدنان في تصريح صحفي :" ما تحدث عنه البطل مصعب اشتية في سجون السلطة "مؤسف جداً"، وله الحق في أن يرفع صوته عاليًا ليعبر عن وضعه وظروفه، فمن أجل مصلحة من ومن أجل من يتم اعتقال مصعب هكذا؟"

وتابع القيادي عدنان:" كلام مصعب اشتيه يجب أن يُوجه لكل الأحرار ولكل المقاومين، فهو يقتل في اليوم مرات عديدة خاصة لأنه في سجن فلسطيني، فهو لا يعرف عن ارتقاء زملاءه في المقاومة إلا بعد أيام."

وأكد القيادي عدنان على ضرورة التوحد في الميدان في وجه الاحتلال، فالمقاومة هي التي تحافظ على أرضنا ومقدساتنا.

وكانت قناة الجزيرة قد بثت أمس، برنامج ما خفي أعظم حول المقاومة في الضفة وكتيبة جنين.