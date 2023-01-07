إليك امساكية شهر رمضان 2023 في مصر .. امساكية شهر رمضان في القاهرة

امساكية شهر رمضان 2023 في مصر ، ويحرص كل المسلمين في محافظات جمهورية مصر العربية الان في التعرف على أوقات الصلاة في شهر رمضان المبارك حيث قاموا هؤلاء في البحث عبر محرك جوجل الشهير إضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي كافة في معرفة امساكية شهر رمضان وهي تشرح لهم الأوقات الرسمية لكل موعد صلاة من الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء واوقات السحور والفطور وهذا الامر دفع فلسطين اليوم الاخباري في كتابة هذه السطور التي نجيب فيها أيضا عن موعد اول أيام هذا الشهر الفضيل وفقا لما جاء في الحسابات الفلكية وهي عادة ما تكون صحيحة بنسبة خمسة وتسعون بالمئة كما أن جميع المدن والارياف بدأت في التحضير لاستقباله وتفاصيله هي :

موعد شهر رمضان 2023 في مصر

وحسب القراءات الفلكية التي تأتي ضمن حسابات وآلية معينة فإن موعد اول أيام شهر رمضان 2023 في مصر يوافق يوم الخميس الموفق 23-3-2023 ، علما ان هذه النتيجة يؤكدها رؤية هلال رمضان وفق الشرعية ان بالتلسكوب .

ونلفت لكم انتباهكم إلى أن تجري العادة عن جميع الدول في أنهم يترصدون هلال رمضان قبل يوم أو يومين من البدء الرسمي في الدخول بالصيام ، وهنا يكون هذا الاستطلاع الذي يجريه دوائر الإفتاء وبناء عليه يتم تحديد الموعد الرسمي .

اجمل تهنئة بشهر رمضان

أولا: الرسالة الأولى ، عسى رمضانك مبارك .. وكل لحظاتك تبارك .. وجنة الخلد داري ودارك .. والنبي جاري وجارك

ثانيا: الرسالة الثانية، باقة أزهار وورود وسلة بخور وعود وكل عام وأنت بخير ورمضان عليكي يعود

ثالثا: الرسالة الثالثة ، يسعدك ربي يا ست الكل وكل رمضان بالفرحة يطل وتهنئه لكي قبل الكل

رابعا: الرسالة الرابعة ، كل عام وأنتم بخير

خامسا: الرسالة الخامسة ، مبارك عليكم الشهر

سادسا: الرسالة السادسة ، رمضان كريم

سابعا: الرسالة السابعة ، أعاده الله عليكم أعوام عديدة وأزمنة مديدة

ثامنا: الرسالة الثامنة ، أعاده الله علينا وعليكم بالخير والمسرات

تاسعا: الرسالة التاسعة ، هل هنالك يا رمضان ونور بيتنا وبيتكم.

عاشرا: الرسالة العاشرة ، عساكم من عواده.

امساكية شهر رمضان 2023 في مصر

1 23 مارس الخميس 13:59 6:08 7:26 2:09 4:09 4:29 5:56 12:02 3:30

2 24 مارس الجمعة 14:02 6:09 7:26 2:07 4:07 4:27 5:55 12:01 3:30

3 25 مارس السبت 14:03 6:09 7:27 2:06 4:06 4:26 5:53 12:01 3:30

4 26 مارس الأحد 14:05 6:10 7:28 2:05 4:05 4:25 5:52 12:01 3:30

5 27 مارس الإثنين 14:07 6:10 7:28 2:03 4:03 4:24 5:51 12:00 3:30

6 28 مارس الثلاثاء 14:09 6:11 7:26 2:02 4:02 4:22 5:50 12:00 3:30

7 29 مارس الأربعاء 14:11 6:12 7:30 2:01 4:01 4:21 5:49 12:00 3:30

8 30 مارس الخميس 14:13 6:12 7:31 1:59 3:59 4:20 5:47 12:00 3:30

9 31 مارس الجمعة 14:15 6:13 7:31 1:58 3:58 4:18 5:46 11:59 3:30

10 1 أبريل السبت 14:16 6:13 7:32 1:57 3:57 4:17 5:45 11:59 3:30

11 2 أبريل الأحد 14:19 6:14 7:33 1:55 3:55 4:16 5:44 11:59 3:30

12 3 أبريل الإثنين 14:21 6:15 7:33 1:54 3:54 4:14 5:43 11:58 3:30

13 4 أبريل الثلاثاء 14:22 6:15 7:34 1:53 3:53 4:13 5:41 11:58 3:30

14 5 أبريل الأربعاء 14:25 6:16 7:35 1:51 3:51 4:11 5:40 11:58 3:30

15 6 أبريل الخميس 14:26 6:16 7:36 1:50 3:50 4:10 5:39 11:58 3:30

16 7 أبريل الجمعة 14:28 6:17 7:36 1:49 3:49 4:09 5:38 11:57 3:30

17 8 أبريل السبت 14:31 6:18 7:37 1:47 3:47 4:07 5:37 11:57 3:30

18 9 أبريل الأحد 14:32 6:18 7:38 1:46 3:46 4:06 5:35 11:57 3:30

19 10 أبريل الإثنين 14:33 6:19 7:37 1:45 3:45 4:05 5:35 11:56 3:30

20 11 أبريل الثلاثاء 14:37 6:20 7:40 1:43 3:43 4:03 5:33 11:56 3:30

21 12 أبريل الأربعاء 14:38 6:20 7:40 1:42 3:42 4:02 5:32 11:56 3:30

22 13 أبريل الخميس 14:40 6:21 7:41 1:41 3:41 4:00 5:31 11:56 3:30

23 14 أبريل الجمعة 14:42 6:21 7:42 1:39 3:39 3:59 5:30 11:55 3:30

24 15 أبريل السبت 14:44 6:22 7:43 1:38 3:38 3:58 5:29 11:55 3:30

25 16 أبريل الأحد 14:46 6:23 7:44 1:37 3:37 3:57 5:28 11:55 3:30

26 17 أبريل الإثنين 14:48 6:23 7:44 1:35 3:35 3:55 5:26 11:55 3:30

27 18 أبريل الثلاثاء 14:50 6:24 7:45 1:34 3:34 3:54 5:25 11:54 3:30

28 19 أبريل الأربعاء 14:51 6:25 7:46 1:33 3:33 3:53 5:24 11:54 3:30

29 20 أبريل الخميس 14:54 6:25 7:47 1:31 3:31 3:51 5:23 11:54 3:30

مظاهر رمضان في مصر

وفي ختام مقالاتنا التي تناول فيها شرح وضعنا لكم ابرز العادات والتقاليد أي المظاهر التي يشهدها رمضان في ارض الكنانة وهي : موائد الرحمن ، و إفطار صائمي الطريق ، وتجمعات المقاهي الليلية، والخيم الرمضانية، والافطارات العائلية ، والمسحراتي، وارتياد المناطق التراثية، ودورات الكرة الرمضانية، والافطارات الجماعية في الأحياء والقرى إضافة إلى عادات يصنعها المصريون فيه وهي في غاية الجمال التي تنم عن المودة والمحبة .