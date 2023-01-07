بث مباشر مباراة الكويت وقطر اليوم السبت 7 يناير 2023 في خليجي 25، بطولة كأس خليجي 25 تتصدر عناوين المواقع الإخبارية المختلفة، سواء الرياضية أو الإخبارية، والمنوعة بين الاثنين، لأنها انطلقت رسميا، حيث حظي بتنظيمها دولة العراق لنسخة 2023، وعشاق الكرة المستديرة الآن يرقبون بدء مباريات الجولة الثانية من كأس خليجي 25، الآن البحث يشتد عن بث مباشر مباراة الكويت و سـيـروا وعـيـن الله تـرعـاكـم 🇶🇦#العنابي #خليجي_زين25 pic.twitter.com/sG0bPHa3u3 — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) January 5, 2023 " target="_blank"> منتخب قطر اليوم السبت، الموافق 7 يناير 2023، ضمن الجولة الأولى من البطولة الخليجية، حيث من المقرر أن تقام على استاد الميناء في تمام الساعة السادسة والربع بتوقيت المملكة العربية السعودية، وأعين المشاهدين شاخصة عبر شاشات البث، من أجل مشاهدة بث مباشر مباراة الكويت وقطر اليوم السبت.

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بث مباشر مباراة الكويت وقطر اليوم السبت 7 يناير 2023 في خليجي 25، وفي تفاصيل المجموعة الثانية من بطولة خليجي 25، حيث تضم أربعة منتخبات، وهم الامارات والبحرين وقطر والكويت، وهو ما يجعل مباريات هذه المجموعة مهمة للغاية بالنسبة لعشاق ومحبو كرة القدم في الوطن العربي، حيث تحظى هذه المنتخبات برافدة جماهيرية كبيرة جداً نظراً للمستويات التي تقدمها في معظم البطولات سواء العربية أو الآسيوية كقطر عندما تشارك في كأس أمم آسيا، لهذا ننشر لكم في هذه المقالة، مشاهدة بث مباشر الآن مباراة الكويت وقطر الآن يلا شوت.

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🗓 جدول مباريات منتخبنا الوطني 🇶🇦 في بطولة #خليجي_زين_25🏆.



نسأل الله التوفيق 💪#العنابي pic.twitter.com/89h5tGW6Ux — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) January 2, 2023

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