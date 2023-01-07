خــارج الحسابات.. "كتيبة جنين" شقَّت عُتمـــة ليـــلِ الضفة وأمن "ســرايا القــدس" كَشفَ بعضــــاً مما في جعبته فقط...؟!

المتابع للتحقيقِ الصُحفي خلال برنامج ما خُفي أعظم ضمن حلقة بعنوان "خارج الحسابات" والذي بُث، مساء أمس الجمعة، على قناة الجزيرة من تقديم الصحفي تامر المسحال، يجدُ أن سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تطور من أدائها باستمرار وعلى مختلف الجبهات، سواء على صعيد القتال الميداني كما يحدث في مدينة جنين وامتداد كتائب سرايا القدس في مدن الضفة المحتلة، أو من خلال حرب الأدمغة التي تخوضها السرايا في قطاع غزة والعمل الأمني والاستخباري الدقيق والمُحكم والذي ضرب منظومة أمن الاحتلال وأربكها، بالإضافة للظهور النادر للقائد العسكري العام لسرايا القدس القائد أكرم العجوري أبو محمد والذي كشف عن بعض الحقائق والأسرار التي ظلت حبيسة أدراج أمن سرايا القدس لمدة من الزمن، وهي تُشكل بعضاً مما في جعبة سرايا القدس، بحسب بعض المحللين.

الكاتب والمحلل السياسي أحمد عبد الرحمن، اعتبر أن حلقة "خارج الحسابات" التي بُثت خلال برنامج ما خفي أعظم على قناة الجزيرة القطرية والذي استمر لـ50 دقيقة كشف فيه الكثير من الأسرار عن المقاومة الفلسطينية والتي ظلت طي الكتمان لضرورات أمنية معينة، قد تتعلق بظروف بعض قادة المقاومة وخاصة في خارج فلسطين المحتلة.

وقال عبد الرحمن خلال تصريحات صحفية لـ"إذاعة صوت القدس" تابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": "أن هذه الحلقة عبر برنامج ما خفي أعظم قد نالت ملايين المشاهدات، وحملت هذه الحلقة ثلاث رسائل في ثلاثة جوانب وكان في الجانب الأول الحديث مع القائد أبو محمد العجوري ومحاولة اغتياله عام 2019، والجانب الثاني تحدث عن طرق عمل المقاومة وتطور عملها وخاصة "كتيبة جنين" وما كان يشاع عن عرين الأسود وهو ما اتضح من خلال قادتها بأنها لا تتبع لأي فصيل".

الكشف عن جانب مهم

وأضاف الكاتب :"ثالث هذه الأشياء هو العمل الأمني لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، والذي يحمل مخاطر كبيرى وهو عمل معقد جدا، وما يحيط به في إطار الإنجازات التي تحققها المقاومة ولا تُعلن عنها، فكان من المهم الكشف عن هذا الجانب المخفي والذي يعمل بصمت ودون ضجيج.

"كتيبة جنين" وتطور الأداء

وحول ما تم بثه عن تطور أداء "كتيبة جنين" التابعة لسرايا القدس، رأى الكاتب عبد الرحمن أن هؤلاء المقاومين "الصغار في السن" الذين خرجوا من فكر الشهيد القائد جميل العموري استطاعوا أن يفرضوا أنفسهم ووجودهم على العدو الصهيوني بالإضافة لعرين الأسود، واستطاعوا أن يغيروا الكثير من المعادلات التي ظلت سائدة لمدة 19 عاماً ومنها: رفض أي عمل مقاوم، والتنسيق الأمني للسطلة.

ولفت إلى أنه، من خلال إنجازات هؤلاء الأبطال وما حققوه ضد العدو الصهيوني رغم أن أعدادهم قليلة، متوقعاً أنه وفي بداية تأسيس سرايا القدس- كتيبة جنين كان عدد أفرادها 3، ولكنهم الآن وصلوا للمئات وهم يلهمون كل فئات الشعب الفلسطيني.

منجزات مهمة وخطيرة

واعتبر الكاتب أن ما عرض في البرنامج عن صراع الأدمغة والعقول بين سرايا القدس وأجهزة أمن الاحتلال الصهيوني، يعد منجز مهم وكبير، منوهاً على أن ما تم بثه هو فقط ما سُمح بنشره من قبل قيادة سرايا القدس، وأن هناك العديد من المنجزات والاختراقات التي سجلها جهاز أمن سرايا القدس ضد جهاز الشاباك الصهيوني ولكنها بقيت طي الكتمان.

من جانبه، أكد مسؤول الإعلام بلجان المقاومة في فلسطين "محمد البريم " أبومجاهد"، اليوم السبت 7 يناير 2023، أن ما كشفته حلقة ما خفي أعظم عبر شاشة "الجزيرة" على لسان قائد الدائرة العسكرية في حركة الجهاد الإسلامي "أكرم العجوري" يعطي الأمل لكل المقاومين من أبناء شعبنا أن الفعل المقاوم وكافة البنادق موحدة ضد العدو الصهيوني.

سيقلب الطاولة على رأس العدو

وشدد أبو مجاهد في تصريح صحفي، على أن سرايا القدس أثبتت جدارتها وقدرتها في الدخول بمعركة أمنية مع الشاباك الصهيوني واستطاعت إحداث اختراق مهم على هذا الصعيد، مشيراً إلى أن ما كشفته حلقة "برنامج ما خفي أعظم " ستقلب الطاولة على رأس العدو الصهيوني وستطيح برؤوس كبيرة لديه وستحدث هزة كبيرة لدى قيادات العدو الصهيوني الأمنية.

وقال: إنه من حق شعبنا ومقاومته وفي مقدمتها سرايا القدس أن يتباهوا ويفتخروا بهذه الإنجازات العظيمة التي تحققها المقاومة رغم ما تتعرض له من حصار وتضييق وملاحقة من العدو والصديق.

ولفت "أبو مجاهد" في تصريحه إلى أن المقاومة في الضفة الغربية تفرض حضورها وبصمتها المؤثرة وتفتح صفحة جديدة من المواجهة مع العدو الصهيوني المجرم وتسجل انتصارات واضحة عليه.

وأضاف: "أن توفير بيئة حاضنة للمقاومة في غزة وحالة التنسيق والتعاون الوثيق بين سرايا القدس وكتائب الشهيد عز الدين القسام وباقي فصائل المقاومة والاجهزة الأمنية يساهم بشكل واضح وكبير في هذا التطور النوعي الذي تشهده فصائل المقاومة كافة ".

وتطرق أبو مجاهد إلى اعتقال القيادي في مجموعات "عرين الأسود مصعب اشتية قائلا: "استمرار اعتقال القائد مصعب إشتية ستظل وصمة عار على جبين معتقليه وندعو لإطلاق سراحه فورا وندعو السلطة إلى وقف ملاحقة المقاومين".

كلمة القائد العجوري

وكانت قد كشفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي على لسان، القائد العام لسريا القدس أكرم العجوري "أبو محمد" أمس الجمعة النقاب عن أن "كتيبة جنين" تضم عشرات المقاتلين المجهزين.

وتحدث القائد العجوري خلال حديث له عبر برنامج "ما خفي أعظم" الذي يبث عبر قناة الجزيرة، بعنوان "خارج الحسابات السياسية والأمنية … تبدأ حكاية كتيبة جنين"، حيث أشار إلى أن الجهاد الإسلامي هو من تحكم بإيقاع المقاومة في جنين بتأسيسه كتيبة جنين.

وأشار العجوري إلى أن الشهيد جميل العموري كان أول المؤسسين لكتيبة جنين، واجتمع حوله شبان المخيم، حيث بدأوا باستهداف نقاط التماس مع الاحتلال مع معركة سيف القدس بدأت كتيبة جنين.

ولفت إلى أن ما حدث في جنين هو تراكم طبيعي لمخيم جنين منذ 20 عاماً، يظهر أبطاله وشجاعة أهله.

وقال القائد أكرم العجوري: كتيبة جنين في طور البناء والتصاعد وعدد عناصرها كبير والعشرات منهم مجهزون بالسلاح والخبرة وحاضنتهم الشعبية بالمئات.

وأشار إلى أن هناك تعاوناً كبيراً بين كتيبة جنين ونابلس مع الشهيد إبراهيم النابلسي والشهيد الشيشاني من قبله.

وتابع قائلاً: ""كل بيت في جنين لا يخلو من شهيد وما يجري في جنين ومخيمها هو إرث تاريخي وطبيعي وليس مستغرباً".

وتحدث العجوري عن محاولة اغتياله في دمشق عام 2019، لافتاً إلى أن العدو بطبيعته غادر، ولا نتوقع منه خلاف ذلك، ونعلم أن من سبقنا أفضل منا بالأداء والتأثير.

وأضاف: "هناك طرف يساعد العدو ضد المقاومة وساعده في محاولة اغتيالي التي استشهد فيها نجلي في دمشق عام 2019".

في سياق آخر قال القائد العجوري إن أولوية نتنياهو إكمال مشروع التطبيع وجيشه عاجز عن خوض معارك مفتوحة بالمنطقة.

كما تحدث مسؤول الدائرة العسكرية في حركة الجهاد الإسلامي حول عملية حومش قائلاً: “إن عملية حومش كانت تستهدف الأسر والقتل في جنود الاحتلال وقضية الأسرى من أهم القضايا".

وكشفت سرايا القدس تفاصيل إحباطها اختراقا إسرائيليا لصفوفها والرد بعملية عبر مجندين مزدوجين، مشيراً إلى أن "المجنـد 206" خدع ضابط المخابرات الإسرائيلي، وعاد بعد تأدية مهمته كاملة المكلف بها من سرايا القدس.

وأوضح أن مجند مزدوج نجح في تصوير ضابط مخابرات إسرائيلي سرا التقاه في القدس قبل أن يعود إلى غزة.

ولفتت سرايا القدس إلى أن العملية الأمنية أحبطت اغتيال قائد بسرايا القدس وكشفت عن خيوط وأساليب تجنيد الشاباك لفلسطينيين.

وأكد مسؤول الدائرة العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي القائد أكرم العجوري أن أي معركة مفتوحة قادمة مع الاحتلال ستكون لها ما لها من نهاية.