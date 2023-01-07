السلطة تصعد من جريمتها .. مخابرات السلطة تعتقل المحرر الأقرع من نابلس

يواصل جهاز المخابرات العامة التابع للسلطة الفلسطينية اعتقال المحرر جهاد صلاح الدين الأقرع (25 عامًا) من كوادر حركة الجهاد الإسلامي بمخيم عسكر الجديد في نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر خاصة أن جهاز المخابرات استدعى المحرر الأقرع للمقابلة بتاريخ 2 يناير الجاري، حيث قام باعتقاله والاعتداء عليه بشكل وحشي، الأمر الذي فاقم من سوء الحالة الصحية له، كما تم تمديد اعتقاله لـ10 أيام أخرى.

كما قام عناصر من جهاز مخابرات السلطة في اليوم الثاني لاعتقال المحرر الأقرع باقتحام منزل عائلته وتفتيشه والعبث بمحتوياته، بما يشابه عمليات اقتحام جنود الاحتلال لمنازل المواطنين.

والمحرر الأقرع هو أسير محرر أمضى ما يقارب 3 سنوات في سجون الاحتلال، وتم الإفراج عنه قبل أقل من شهر، وهو شقيق الأسير المجاهد عز الدين الذي اعتقلته قوات الاحتلال في حزيران 2022م.

يشار إلى أن أجهزة أمن السلطة تصعد من حملات الاستدعاء والاعتقال بحق كوادر حركة الجهاد الإسلامي والمقاومة في محافظات الضفة المحتلة في خدمة مجانية للاحتلال.