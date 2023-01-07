القيادي عليان يُعقب على زيارة "بن غفير" لسجن نفحة: الأسرى سيُفشلون خططه

أكد مسؤول ملف الأسرى في حركة الجهاد الإسلامي القيادي د. جميل عليان، صباح اليوم السبت 7 يناير 2023، أنّ زيارة وزير "الأمن القومي" في حكومة العدو الصهيوني المتطرف إيتمار بن غفير إلى سجن نفحة، تأتي لطمأنة ناخبيه أنه لا يزال يتمسك ببرنامجه الانتخابي، ولكنه يدرك تماماً فشله أمام قوة وإصرار الأسرى، مشدداً على أن الأسرى سيفشلون خططه التي تهدف للتضييق عليهم.

كما أكد د. عليان في حديث لـ "إذاعة القدس"، تعقيباً على زيارة بن غفير لسجن نفحة، أن الفلسطينيين أمام مؤامرة كبيرة جداً يقودها المتطرف "بن غفير" ضد الأسرى والمقدسات، وهو ما يتطلب استنفار كل طاقات شعبنا ومقاومته لمواجهة تلك المؤامرة.

وبيّن في تصريحاته، أنّ وحدة الأسرى وصلابة موقفهم موجودة على الدوام لذلك هم يقومون بدورهم بشكل كامل ونثق بقدرتهم على إفشال خطط "بن غفير".

وجدد تأكيده على أن خطط المتطرف بن غفير ستفشل، وستسقط الحكومة الصهيونية الجديدة وسيبقى شعبنا والأسير الفلسطيني صامداً.

وطالب، بإجهاض خطوات بن غفير والحكومة المتطرفة تجاه الأسرى قبل حدوثها من خلال التحرك الفوري في الشارع الفلسطيني والمستوى الرسمي.