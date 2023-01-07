اطلاق نار يستهدف قوات الاحتلال قرب مستوطنة "جانيم" شرق جنين

استهدف اطلاق نار، صباح اليوم السبت، قوات الاحتلال قرب مستوطنة "جانيم" المخلاة شرق جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مقاومون أطلقوا النار بكثافة تجاه قوات الاحتلال المتمركزة قرب مستوطنة "غانيم" المخلاة شرق مدينة جنين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وكانت قد اقتحمت قوات الاحتلال، في وقت سابق اليوم السبت، موقع مستوطنة "جانيم" المخلاة، المحاذية لمدينة جنين، واحتجزت شابا.

وذكرت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اقتحمت موقع المستوطنة المخلاة، واحتجزت الشاب يحيي الدبعي، واستجوبته، قبل أن تطلق سراحه.

كما سيرّت قوات الاحتلال آلياتها، ونصبت الكمائن، وكثفت من تواجدها، وشنت حملات تمشيط في محيط قرى أم التوت، وقرية حداد السياحية، وتلفيت، وجلقموس شمال شرق جنين، وقرى طورة، ونزلة زيد جنوب غرب المدينة.