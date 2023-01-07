انتخاب رئيساً لمجلس النواب الأميركي

فاز الجمهوري كيفين مكارثي بمنصب رئيس مجلس النواب الأميركي، اليوم السبت، في الجولة الخامسة عشرة من التصويتات التاريخية.

وحصل مكارثي على 216 صوتا، والتي أهلته للفوز، بعد أن صوت لصالحه بعض معارضيه من كتلة الحرية بالحزب الجمهوري، بينما أبطل آخرون أصواتهم لتنخفض عتبة الفوز إلى 216 بدلا من 218.

وبهذا الانتخاب ينتهي الجدل الذي استمر خمسة أيام متتالية باعتلاء مكارثي منصب رئيس مجلس النواب الأميركي للعامين المقبلين.

ويشار إلى أن مجلس النواب الأميركي أرجأ الثلاثاء الماضي جلسة انتخاب رئيس له، بعد 3 محاولات فشل خلالها زعيم الأغلبية الجمهورية كيفن مكارثي في الحصول على الأصوات الكافية للفوز برئاسة مجلس النواب.

جدير ذكره أن هذه هي المرة الأولى منذ مئة عام التي يفشل فيها زعيم أغلبية جمهورية في الفوز بانتخابات رئاسة مجلس النواب، ما يعكس الخلافات في قلب حزب الجمهوريين المعارض الذي فاز بالأغلبية في مجلس النواب بعد انتخابات منتصف الولاية التي أُجريت في تشرين الثاني/نوفمبر2022.