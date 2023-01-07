متى مباراة البحرين والامارات اليوم في بطولة خليجي 25، انطلقت امس الجمعة النسخة الـ 25 من نهائيات كأس الخليج العربي بمسمى خليجي 25"، إذ استقر إضافة البطولة التي انطلق يوم 6 يناير ومن المقرر أن تستمر حنى الـ 19 من يناير 2023، على العراق، التي افتتحت البطولة أمس الجمعة، والتي استهلت بمباراتين جمعت بين أربع منتخبات وهم العراق ضد عمان والتي انتهت بالتعادل السلبي، وكذلك السعودية ضد اليمن التي انتهت بفوز الأولى بهدفين دون مقابل، والآن يتساءل جمهور كرة القدم عن، موعد مباراة البحرين و ومنتخب الامارات اليوم في بطولة خليجي 25، ومن خلال هذه المقالة سنفيدكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بتفاصيل مباراة البحرين ضد الامارات اليوم في بطولة خليجي 25.

موعد مباراة الامارات ضد البحرين في خليجي 25

موعد مباراة الامارات ضد البحرين في خليجي 25، حيث من المقرر أن تبدأ مباراة البحرين ضد الامارات في تمام الساعة الثالثة والربع بتوقيت جرينتش، من عصر اليوم السبت الموافق 7 يناير 2023، ضمن الجولة الأولى من بطولة خليجي 25 التي تنظمها العراق، على ملعب الميناء، كما إنه من المقرر أن يعلق على المباراة ثلة من المعلقين الرياضيين، أبرزهم عامر عبدالله، وخالد الحدي، وسالم السالمي، وإبراهيم الهشال، ومحمد قيس زوين، وعبد العزيز الزيد، إذ إنه في هذه الأوقات يزيد البحث عن، متى مباراة البحرين والامارات اليوم في بطولة خليجي 25- القناة الناقلة لمباراة الامارات والبحرين اليوم، لذلك قررنا نشر لكم، متى مباراة البحرين والامارات اليوم في بطولة خليجي 25.

الأبيض يتدرب تحت المطر في مدينة البصرة 🌧#منتخب_الإمارات #خليجي_25 pic.twitter.com/N8E9mJcH2f — UAE NT منتخب الإمارات (@UAEFNT) January 4, 2023

الإمارات 🆚 البحرين

🗓️ السبت 7 يناير

⏱️ 17:15 مساء (توقيت الإمارات)

🏟️ استاد الميناء

⚽️ خليجي 25#منتخب_الإمارات #خليجي_25 pic.twitter.com/t1LE5D4FKK — UAE NT منتخب الإمارات (@UAEFNT) January 6, 2023

القناة الناقلة لمباراة الامارات والبحرين اليوم

القناة الناقلة لمباراة الامارات والبحرين اليوم، حيث سيحرص المنتخبان على الفوز في المباراة القادمة، من أجل أن يكون لهما فرصة للتأهل للدور الثاني من بطولة خليجي 25، أو ما يعرف ببطولة الخليج 25، حيث من المقرر أن يلتقي منتخبا الإمارات والبحرين اليوم السبت 7 يناير 2023، حيث من المقرر أن تنقل المباراة قناة العراقية الرياضية، وكذلك ستكون المباراة حاضرة على شاشة الرابعة الرياضية.

#البحرين_الإمارات..



ضمن منافسات دور المجموعات لـ #خليجي_25



اليوم الساعة 17:15 UAE



على #أبوظبي_الرياضية 1



لمتابعة البث المباشر عبر الأجهزة الذكية حمل التطبيق المجاني الآن https://t.co/v705iux63O pic.twitter.com/jlbRxSWJ9r — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 7, 2023

التشكيل المتوقع لمنتخب الامارات اليوم لمواجهة البحرين في خليجي 25

متى مباراة البحرين والامارات اليوم في بطولة خليجي 25- القناة الناقلة لمباراة الامارات والبحرين اليوم، القناة الناقلة لمباراة الامارات والبحرين اليوم، أجبنا على تلك الأسئلة في مستهل مقالتنا الحالية، والآن سنضع لحضراتكم في نهاية المقالة، التشكيل المتوقع لمنتخب الامارات اليوم لمواجهة البحرين في خليجي 25، لأن مشجعي الكرة المستديرة في الوطن العربي والخليج، وأنصار المنتخبان على وجه الخصوص، يبحثون عن، التشكيل المتوقع لمنتخب الامارات اليوم لمواجهة البحرين في خليجي 25، لهذا قرر المدير الفني منتخب الامارات أن يبدأ المباراة ضد البحرين بالأسماء التالية في تشكيلته، وهم، في حراسة المرمى، خالد عيسى، وفي قيادة خط الدفاع، وليد عباس - الحسن صالح - خالد الظحناني - عبد العزيز هيكل، أما نجو خط الوسط، يحيى نادر - ماجد حسن - طحنون الزعابي، وقادة خط المقدمة، كايو كانيدو - سيباستيان تيجالي - فابيو دي ليما، متى مباراة البحرين والامارات اليوم في بطولة خليجي 25.