إصابات في مواجهات مع الاحتلال بمخيم العروب واعتقال أربعة مواطنين في يطا

أصيب عشرات المواطنين، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، بحالات اختناق في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند مدخل مخيم العروب بمدينة الخليل بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة عشرات المواطنين بالاختناق.

وفي ذات الإطار، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين بمسافر يطا جنوب مدينة الخليل.

كما ذكرت ذات المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة مواطنين في يطا وهم: هاني محمد ياسر شحدة طه وشريف دنديس وعلاء مسودة وحمزة أبو تركي، بحجة دخولهم منطقة عسكرية مغلقة.