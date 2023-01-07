قوات الاحتلال تقتحم مدينة جنين فجراً ومقاومون يتصدون بقوة

اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم السبت 7-1-2023، مدينة جنين، فيما تصدى مقاومون لقوات الاحتلال المقتحمة بصليات من الرصاص.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة من جيش الاحتلال الصهيوني اقتحمت مدينة جنين، حيث تصدى لها مقاومون بالرصاص والعبوات المتفجرة، ما أدى لانسحاب قوات الاحتلال بفعل ضربات المجاهدين المباشرة، وفشل مهمة جيش الاحتلال.

وكان قد استهدف مقاومون في وقت سابق حاجز "دوتان" غرب مدينة جنين بصليات من الرصاص، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

ويُشار إلى أنه بشكلٍ شبه يومي تقتحم قوات الاحتلال مدينة ومخيم جنين؛ ما يؤدي لاندلاع اشتباكات عنيفة بين مقاومين من "كتيبة جنين" وقوات الاحتلال التي تحاول اعتقال بعض المقاومين أو اغتيال البعض الآخر.