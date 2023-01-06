الاحتلال يكشف عن أسماء ستطالها الاجراءات العقابية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:55 م
06 يناير 2023
حسين الشيخ ومحمود عباس.jpg
اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر) اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر)

كشفت مصادر عبرية مساء اليوم الجمعة أن العقوبات التي ستفرضها حكومة الاحتلال لن تطال الرئيس محمود عباس و أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ و رئيس المخابرات ماجد فرج.

و بحسب قناة ريشت كان العبرية، فإن العقوبات ستشمل وزير الخارجية، رياض المالكي و مندوب فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور و زياد أبو عمر.

و يشار الى أن حكومة الاحتلال أبلغت السلطة الفلسطينية بقرار فرض عقوبات على كبار المسؤولين، بسبب توجههم للأمم المتحدة، حيث ستتضمن العقوبات منع أولئك المسئولين من دخول الأراضي المحتلة عام 48.

 

اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك) اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك)

متعلقات