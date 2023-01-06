الاحتلال يكشف عن أسماء ستطالها الاجراءات العقابية

كشفت مصادر عبرية مساء اليوم الجمعة أن العقوبات التي ستفرضها حكومة الاحتلال لن تطال الرئيس محمود عباس و أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ و رئيس المخابرات ماجد فرج.

و بحسب قناة ريشت كان العبرية، فإن العقوبات ستشمل وزير الخارجية، رياض المالكي و مندوب فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور و زياد أبو عمر.

و يشار الى أن حكومة الاحتلال أبلغت السلطة الفلسطينية بقرار فرض عقوبات على كبار المسؤولين، بسبب توجههم للأمم المتحدة، حيث ستتضمن العقوبات منع أولئك المسئولين من دخول الأراضي المحتلة عام 48.