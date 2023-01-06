الراصد الجوي: توقعات بسقوط زخات مطر متفرقة على بعض المناطق

قال الراصد الجوي ليث العلامي إنه خلال الساعات القادمة، وخاصة مع المساء والليل وحتى نهار يوم غد السبت، تزداد احتمالية هطول الأمطار فوق عدة مناطق بمشيئة الله.

و بحسب توقعات الأرصاد الجوية الفلسطينية، فمن المتوقع أن يكون الجو غائماً جزئياً وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات محلية متفرقة فوق بعض المناطق ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة : يكون الجو غائما جزئيا وبارداً الى شديد البرودة وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الأحد، فيكون الجو غائما جزئيا وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة تبقى فرصة ضعيفة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

و تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي يوم الاثنين المقبل، لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة واعتباراً من ساعات الظهيرة يتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار خاصة المناطق الشرقية والجنوبية قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احياناً ، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

و يكون الجو الثلاثاء المقبل غائما جزئيا وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة تبقى فرصة ضعيفة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .