صراع الأدمغة من نقطة صفر- بقلم صالح المصري

المشاهد التي كشفها برنامج ما خفي أعظم عبر قناة الجزيرة ضمن حلقة بعنوان خارج الحسابات كانت من الأجدر أن تُسمى من نقطة صفر بعد الاختراق الكبير الذي حققته المقاومة الفلسطينية وجهاز سرايا القدس في الكشف عن صورة ضابط مخابرات إسرائيلي ضمن عملية صراع الأدمغة التي تديرها المقاومة مع الاحتلال .

ليست المرة الأولى التي تسجل فيها المقاومة اختراقاً لدى المنظومة الأمنية الإسرائيلية فقد سبق وان سجلت سرايا القدس وكتائب القسام اختراقات مهمة لكننا نستطيع القول أنها المرة الأولى التي تخترق فيها سرايا القدس حصون الاحتلال من خلال هذه العملية الأمنية لعميل مزدوج يعمل لصالح جهاز أمن السرايا فيستطيع أن يدخل إلى وكر العدو ويقوم بتصوير ضابط إسرائيلي يعمل على تجنيد العملاء فهي بالتأكيد ضربة تحت الحزام للمنظومة الأمنية، الأمر الذي يعكس التطور الأمني الكبير الذي وصلت إليه المقاومة في تتبع أساليب الاحتلال الذي يعبث بأمن المنطقة كلها، فتراه يتخفى بكافة الأساليب القذرة ليوقع بأبناء الشعب الفلسطيني غير آبهٍ بسيادة هذه الدول ولا بالاتفاقيات التي وقعت معها .

التطور في أداء المقاومة الفلسطينية ساهم بشكل كبير في الحفاظ على حياة المجاهدين والمقاومين من خلال إجهاض عمليات الاغتيال التي كان ينوي الاحتلال تنفيذها، لذلك نحن اليوم أمام تطور ملحوظ في عمل المنظومة الأمنية للمقاومة إلى جانب عملها المقاوم الذي يخترق الحصون والساحات ويضرب الاحتلال في مقتل .

ما كشف عنه عضو المكتب السياسي، ومسؤول الدائرة العسكرية بحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد أكرم العجوري في ظهوره الأول عبر برنامج "ما خفي أعظم" يبدو أنه يظهر ما سمح بنشره في التطور النوعي للمقاومة والجهد الذي يبذل من اجل امتداد فكرة المقاومة لكل المدن الفلسطينية باعتبار أن ساحة الضفة الغربية هي الساحة المشتعلة اليوم .

إن ظهور قائد بحجم القائد "العجوري" في برنامج الجزيرة يحمل دلالات كبيرة لما له من رمزية كبيرة وحديثه الوحدوي عن كتيبة جنين وعرين الاسود وكتائب شهداء الاقصى ودور الجهاد الاسلامي في إمداد ودعم كتائب المقاومة واحتضان مطارديها ودعمها يؤسس لوحدة ميدانية كبيرة بين كافة مكونات الاجنحة العسكرية خارج كل الحسابات .

الثقة الكبيرة التي يتحدث بها مسؤول الدائرة العسكرية لسرايا القدس تجاه تطور المقاومة و كتيبة جنين يعطي أمل لكل المقاومين والأحرار أن الفعل المقاوم تجاوز كل الحدود باتجاه توحيد بنادق المقاومة نحو الاحتلال وتحرير الاسرى الابطال من سجون الاحتلال.

لاشك أن ما كشفته هذه الحلقة من برنامج ما خفي أعظم ستطيح برؤوس كبيرة لدى الاحتلال وستحدث هزة لدى قيادة أمن العدو التي تتباهى بأنها تملك من الإمكانيات والمعدات ما تخيف به أنظمة كبيرة في المنطقة بينما تأتي المقاومة الفلسطينية التي تتعرض للاستهداف والعدوان والحصار فتمرغ أنفه في التراب وتصيبها في مقتل ...

إن هذا الفعل الجهادي سيبقى مثار فخر لكل أبناء المقاومة والأحرار في العالم لأنه أفقد هذا البعبع الإسرائيلي هيبته من نقطة صفر.

من حق الشعب الفلسطيني وأبناء المقاومة أن يفتخروا بالإنجازات التي تحققها المقاومة الفلسطينية رغم ما تتعرض له من تضييق وحصار، ولا شك إن توفير بيئة وحاضنة للمقاومة في غزة ساهم بشكل واضح في هذا التطور النوعي الذي تشهده كافة فصائل المقاومة الفلسطينية.