الذكرى العشرون لاستشهاد المجاهد محمد أبو شهاب

إنهم الشهداء، فوارس فلسطين، يولدون في أجمل الأزمنة والأمكنة، يعطرون البلاد بروحهم وريحانهم، ويسيرون في صفوف الجهاد، قافلة من العاشقين لا تنتهي، ويرتقون شهداء على طريق القدس.

ميلاد فارس: بتاريخ 30 مايو 1982م كانت جنين على موعد مع فارسها محمد صلاح أبو شهاب لعائلة مجاهدة ربته على حب الجهاد والمقاومة وقد عانت مرارة وقسوة التهجير القسري الذي مارسه الإرهاب الصهيوني بحقهم، حيث تعود جذور عائلته إلى بلدة الغيبة قضاء حيفا المحتلة، وقد تلقى تعليمه في مدارس جنين.

في صفوف الجهاد: انتمى فارسنا لصفوف حركة الجهاد الإسلامي مطلع انتفاضة الأقصى عام 2000م، وشارك في المواجهات وإلقاء الحجارة صوب جنود ودوريات الاحتلال، وعلى حاجز الجلمة الاحتلالي، وكان على علاقة وثيقة بالشهداء طارق أبو غالي ومصطفى أبو سرية منفذ عملية العفولة.

تدرج في العمل الجهادي إلى أن أصبح أحد مجاهدي سرايا القدس في جنين، وشارك إخوانه المجاهدين في العديد من عمليات إطلاق النار التي استهدفت قوات الاحتلال وقطعان مستوطنيها.

شهيداً على طريق القدس: بتاريخ 6 يناير عام 2003م، قامت قوات الاحتلال وأثناء توجهه إلى مدينة سلفيت باعتقاله وإعدامه بدم بارد، ليرتقي متوجًا الطريق التي بدأها بالشهادة التي سعى إليها.