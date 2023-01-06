مصر تعتزم زيادة زراعة القمح في الشتاء

أكد الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية بوزارة الزراعة المصرية، اليوم الجمعة، أن فصل الشتاء يشهد زراعة مجموعة من المحاصيل التي تتأقلم مع انخفاض درجات الحرارة.

وقال رزق في تصريحات صحفية، إن مصر تولي اهتماما خاصا للقمح إذ أن الدولة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي توليه اهتماما كبيرا خصوصا وأنه من المحاصيل الشتوية.

وتابع رزق: "في العام الماضي زرعنا 3.6 ملايين فدان، وفي هذا العام نطمح إلى زراعة 4 ملايين قمح بمجهودات المزارع المصري".

واشار إلى أن الزراعة ليست كافية بمفردها، لأنه لابد من الحفاظ على إنتاجنا من الآفات الحشرية والمرضية والحشائش، التي لو أهملت مكافحتها قد تؤدي إلى ضرر في المحصول وخسائر تتعدى 30%.

وشدد رزق، على ضرورة التواجد الدائم مع المزارعين؛ للوقوف على حجم الضرر الناتج من الآفات الزراعية.