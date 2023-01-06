الرئاسة الفلسطينية ترفض الاجراءات العقابية التي اعلنها الاحتلال

رفضت الرئاسة الفلسطينية، مساء اليوم الجمعة، لإجراءات الإسرائيلية المعلنة من قبل حكومة الاحتلال ردًا على التحرك الفلسطيني في مؤسسات الأمم المتحدة.

و كانت مصادر عبرية أفادت مساء اليوم الجمعة، بأن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية "الكابينت فرض عقوبات جديدة على السلطة الفلسطينية.

ووفق الإعلام العبري، فإن الكابينت أقر الاستيلاء على 139 مليون شيقل من أموال المقاصة الفلسطينية، وكذلك الاستيلاء على المبالغ التي تدفع لعائلات الأسرى والشهداء.

كما أقر الكابينت الإسرائيلي تجميد كافة أعمال البناء في المناطق المصنفة (ج)، إضافة إلى فرض عقوبات على المنظمات والمؤسسات والشخصيات التي تحارب إسرائيل سياسيا ودوليا.