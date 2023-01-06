عشرات الإصابات جراء قمع الاحتلال مسيرات نابلس وقلقيلية

أفادت مصادر محلية، بإصابة عشرات الفلسطينيين، اليوم الجمعة، بالاختناق والرصاص المعدني، خلال المسيرات المناهضة للاستيطان في نابلس وقلقيلية.

وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، تعامل طواقمها مع 10 حالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، كذلك إصابة بقنبلة في القدم، عولجوا ميدانياً، خلال المواجهات ببلدة بيت دجن شرق نابلس.

إلى ذلك، ذكرت المصادر المحلية، أن المواجهات التي اندلعت عقب صلاة الجمعة ما زالت مستمرة حتى اللحظة، مع احتمالية زيادة أعداد الإصابات.

وفي قريوت، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، تجاه الفلسطينيين المتواجدين في المكان.

وفي قلقيلية، أصيب فلسطينيان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، خلال قمع الاحتلال المسيةر الأسبوعية المناهضة للاستيطان في بلدة كفر قدوم.

الجدير بالذكر، أن المدن الفلسطينية تشهد مواجهات أسبوعية مع قوات الاحتلال التي تقمع خلالها المسيرات الرافضة للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.