بن غفير يزور سجن "نفحة" ويعطي أوامر بمعاقبة الأسرى

زار ما يسمى بوزير الأمن القومي المتطرف "بن غفير"، الليلة الماضية، سجن "نفحة"، وتفقد الأقسام الجديدة التي تم افتتاحها في السّجن.

وتحدث بن غفير مع مسؤلي السجون عن شروط حياة جديدة للأسرى، موعزاً بالبدء بإجراءات تنكيل بحق الأسرى الفلسطينيين.

بدورها، ذكرت القناة 12 العبرية، أنه زار وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير أمس سجن "نفحة" برفقة مسؤولة السجون وقال بن غفير خلال الزيارة: "أتيت إلى سجن نفحة الليلة الماضية للتأكد من أن قتلة اليهود لا يحصلون على ظروف أفضل بعد بناء زنازين جديدة".

وأضاف المتطرف بن غفير: "سعدت برؤية مصلحة السجون لا تنوي تحسين ظروف سجن الأسرى ".