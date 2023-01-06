مصرع 14 شخصاً في حادث طرق بساحل العاج

لقي ما لا يقلّ عن 14 شخصا مصرعهم، وأصيب 73 آخرون بجروح، أمس الخميس، إثر اصطدام حافلتي ركّاب ببعضهما البعض في ياموسوكرو بوسط ساحل العاج.

ولم يتّضح في الحال سبب الحادث الذي وقع عند المخرج الجنوبي للعاصمة ياموسوكرو باتجاه أبيدجان، العاصمة الاقتصادية للبلاد.

وبحسب حصيلة نشرتها فرق الإسعاف فقد أسفر الحادث عن سقوط 14 قتيلا، هم تسعة رجال وخمس نساء، و73 جريحاً نقلوا إلى مستشفيات في ياموسوكرو.

وتعد الحوادث المرورية كثيرة جداً، ومميتة غالباً، في ساحل العاج حيث لا يخضع عدد كبير من المركبات للصيانة كما أنّ قسماً كبيراً من الطرقات بحالة سيئة.

ويُشار إلى أنه تشهد ساحل العاج أكثر من 12 ألف حادث مروري سنويا.

والحوادث المروية هي السبب الأول للوفيات في صفوف الأطفال والشباب، بحسب وزارة النقل التي تقول: "إنّ معدّل الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق هو 24 وفاة لكل ألف نسمة".