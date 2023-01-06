الاحتلال يعلن حالة التأهب لاحتمال حدوث توترات بالمسجد الأقصى

أعلنت شرطة الاحتلال، اليوم الجمعة، حالة التأهب استعداداً لاحتمال حدوث توترات عقب صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

ونقلت صحيفة معاريف العبرية عن مصادر في الشرطة الصهيونية قولها: "الشرطة "الإسرائيلية" تعلن حالة التأهب وتستعد لاحتمال حدوث توترات عقب صلاة الجمعة في المسجد الأقصى وباقي اليوم".

وأضافت المصادر:" أن هذا الإعلان يأتي في أعقاب التهديدات القادمة من مجموعة "عرين الأسود" لوزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير عقب اقتحامه الأقصى مؤخراً.

ولفتت إلى أنه تتمركز قوات كبيرة في محيط الحرم القدسي، وفي البلدة القديمة ومناطق أخرى كجزء من الاستعدادات التي أوعز بها قائد "شرطة القدس" دورون تورجمان.