قتيل ومصاب بجروح خطيرة بجريمة إطلاق نار بالداخل المحتل

قُتل، فجر اليوم الجمعة، رجل يبلغ من العمر(42 عاما) وأصيب آخر بجروح خطيرة في جريمة إطلاق نار بقرية عبلين في الجليل بالداخل المحتل.

وأفادت مصادر محلية بالداخل، بمقتل المواطن شربل عاطف عزام من قرية عبلين الجليلية بالداخل المحتل جراء عملية إطلاق نار تعرض لها فجر اليوم.

وفي التفاصيل، أفاد الناطق بلسان ما يسمى بـ "نجمة داود الحمراء" أن "مركز الاستعلامات 101 في منطقة الكرمل تلقى في الساعة 02:22 من فجر اليوم، الجمعة، بلاغا عن إصابتين في حادثة عنف بمحاذاة محطة وقود في مدخل قرية عبلين.

وأبلغ مسعفون ومضمدون عن وجود رجل بدون علامات تدل على الحياة إثر إصابة مخترقة، وأقروا وفاته على الفور في المكان، كما قدموا العلاجات الأولية لرجل آخر (33 عاما)، حالته خطيرة، ونقلوه إلى مستشفى "رمبام" في حيفا".

وبحسب شرطة الاحتلال فإنها "تلقت، فجر اليوم، بلاغا عن إطلاق نار على سيارة عند مدخل قرية عبلين، وعندما وصلت القوات إلى مكان الحادثة، أُعلن عن وفاة رجل وإصابة آخر بجروح خطيرة (وفقا لمسؤولين طبيين)، حيث تم نقله إلى مستشفى رمبام في حيفا".

ويُشار إلى أنه لم يُبلغ عن اعتقال مشتبهين في ملابسات الجريمة لغاية الآن، وعلى ما يبدو فإن الخلفية جنائية.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي بالداخل المحتل عام 48، خلال عام 2022 الماضي، 109 قتلى بينهم 12 امرأة؛ وفي عام 2021، تم توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في المجتمع العربي في رقم قياسي غير مسبوق.

جدير ذكره أنه يشهد المجتمع العربي في الداخل المحتل، تصاعداً خطيراً ومستمراً في أحداث العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة عن القيام بعملها للحد من هذه الظاهرة، وسط مؤشرات تؤكد على تواطؤ أجهزة الأمن "الإسرائيلية" مع منظمات الإجرام.