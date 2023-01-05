عام 2022.. السعودية تقدم الخدمة لـ7 ملايين معتمر

ذكرت السعودية، أنها قدمت خدماتها لـ7 ملايين معتمر منهم 4 ملايين قدموا بتأشيرة عمرة خلال عام 2022، في إطار التوجيهات بتسهيل أداء ضيوف الرحمن لمناسكهم بطمأنينة ويسر.

وأوضحت وزارة الحج والعمرة السعودية، أنها أطلقت 13 دليلًا توعويًا للحجاج والمعتمرين عبر 14 لغة، علاوة على دليل العمرة الشامل لتقديم جميع المعلومات الدينية والصحية والإجرائية لضيوف الرحمن قبل قدومهم لأداء المناسك.

وقالت الوزارة، إن إنجازاتها في قطاع العمرة شملت تسهيل أداء مناسك العمرة والزيارة للحاصلين على أنواع التأشيرات كافة "التأشيرة السياحية، التأشيرة الفورية عند الوصول، التأشيرة العائلية، التأشيرة الشخصية، الحاصلين على تأشيرة دخول دول الشنجن وبريطانيا وأمريكا" وجميعها إلكترونية.

وأضافت أنه تم تمديد مدة تأشيرة العمرة من 30 يوما إلى 90 يوما مع إتاحة إمكانية التنقل بين مناطق ومدن المملكة لزيارة المواقع الدينية والمعالم التاريخية التي تم تطويرها مؤخرًا لإثراء تجربة ضيوف الرحمن، بالإضافة إلى إطلاق "منصّة نسك" والتي تتضمن 121 خدمة لحجز وتصميم برنامج العمرة وإصدار التأشيرات إلكترونيًا لدول العالم كافة بما فيها طاجاكستان.

وكشفت الوزارة انها ستطلق قريبًا خدمة "الحجاج الأفراد" للتقديم للحج من خارج المملكة عبر منصة نسك بسهولة ويسر، وإصدار تصاريح العمرة والصلاة في الروضة عبر تطبيق "نسك" للأجهزة الذكية للتحكم في السعة المكانية والزمانية للمعتمرين للحد من الازدحام.

وأشارت إلى أنها تعمل على توفير خدمة تسجيل "خصائص البصمة الحيوية" للمعتمرين إلكترونيًا للحصول على التأشيرة فورا لـ5 دول "بريطانيا، تونس، بنجلاديش، ماليزيا، الكويت" عبر تطبيق (Saudi Visa Bio)، وإطلاق خدمة التأمين الشامل للحجاج والمعتمرين، والذي يغطي الحالات الصحية الطارئة، إصابات "كوفيد- 19"، والحوادث العامة والوفيات، وإلغاء أو تأخر رحلات الطيران.

وشدد وزارة الحج على سعيها لجعل جميع الإجراءات خلال السنوات المقبلة إلكترونية بداية من الفكرة بالقدوم حتى المغادرة مرورًا بالمحطات كافة من حجز للفنادق والخدمات والنقل وإدارة الحشود.